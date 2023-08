Πέδρο Πασκάλ: «Έφαγε» πόρτα σε έκθεση τέχνης αφιερωμένη στον ίδιο – ΦΩΤΟ

Ο σταρ του Χόλιγουντ, Πέδρο Πασκάλ επισκέφθηκε την έκθεση «ADHD Hyperfixation & Why It Looks Like I Love Pedro Pascal» που φιλοξενείται στη Γκαλερί Rhodes Art στην πόλη Μαργκέιτ στο Κεντ και είναι αφιερωμένη στον ίδιο, αλλά ήταν κλειστή.

Ο Χιλιανο-Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις σειρές «The Last of Us» και «The Mandalorian», επισκέφτηκε τη Γκαλερί με τον συνάδελφό του ηθοποιό, Ράσελ Τόβεϊ. Οι υπεύθυνοι της Rhodes Art Gallery είπαν ότι αισθάνονται «ντροπιασμένοι» που δεν μπόρεσε ο Πέδρο Πασκάλ να δει την έκθεση, ότι ζητούν συγγνώμη και πως θα του στείλουν ένα δώρο.

Η έκθεση αποτελείται από περίπου 14 έργα -πίνακες και σκίτσα- που δημιούργησε η καλλιτέχνις Χάιντι Τζέντλ Μπάρελ.

Στο Instagram δημοσιεύθηκε selfie έξω από την γκαλερί τέχνης του ηθοποιού, μαζί με τον Τόβεϊ και τον διευθυντή του χώρου τέχνης, Ρόμπερτ Ντάιμεντ.

Η Τζέσικα Ρόουντς Ρομπ, η οποία είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίζεται τη Γκαλερί με τον σύντροφό της Γκάβιν Μπλέικ, δήλωσε: «Η έκθεση της Χάιντι είναι απολύτως εκπληκτική και είμαστε τόσο περήφανοι που έλαβε τη δημοσιότητα που της αξίζει».

«Είμαστε απογοητευμένοι που δεν μπόρεσαν να μπουν και η πολιτική μας για τη μη λειτουργία τις Κυριακές σίγουρα είναι υπό εξέταση» πρόσθεσε.