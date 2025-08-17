Καλάβρυτα: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Αροανία – Η μάχη των κτηνοτρόφων να σώσουν τα ζώα τους – Δείτε φωτογραφίες

Αρκετά βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Αροανία σήμερα (17/08), μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στο Λιβαρτζινό Καλαβρύτων. Τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί στοχευμένες ρίψεις για να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες.

Οι αναζωπυρώσεις δημιούργησαν ανησυχία κατά την διάρκεια της νύχτας, ωστόσο η φωτιά περιορίστηκε σε ορεινούς όγκους, μακριά από χωριά και οικισμούς. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο είναι 59 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα,

Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Δήμου Καλαβρύτων και Περιφέρειας, Πολιτική Προστασία του Δήμου, βυτιοφόρα του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων και εθελοντές. Συνδράμουν επίσης άνδρες του Α.Τ.Καλαβρύτων και Α.Τ.Κλειτορίας

Τη ίδια ώρα καταγγελίες για εμπρησμό κάνουν κάτοικοι, αφού όπως λένε είδαν δυο νεαρά άτομα με μηχανή να σταματούν στην διασταύρωση Λιβαρζινού με Λιβάρτζι και Λεχούρι και μετά από λίγο να ξεσπά η φωτιά, σύμφωνα με το kalavrynews.gr.

Η πυρκαγιά έφτασε μια ανάσα από τον οικισμό του Λιβαρζινού, απειλώντας σπίτια και ποιμνιοστάσια, σύμφωνα με το kalavrynews.gr.

Οι κτηνοτρόφοι, δεν άφησαν τις φλόγες να κάψουν την ζωή τους. Με την αγάπη και το πάθος που μόνο όσοι ζουν κοντά στη φύση γνωρίζουν, οργανώθηκαν αυθόρμητα. Δίπλα στους εθελοντές, γείτονες και φίλους, έσπευσαν να σώσουν ό,τι πολυτιμότερο είχαν: τα ζωντανά τους, την ίδια τους την υπόσταση.

Τα ζώα, φοβισμένα και ανήσυχα, έτρεμαν. Οι κτηνοτρόφοι, όμως, δεν δείλιασαν. Μεθοδικά και μεθοδευμένα, με φωνές ήρεμες και σταθερές, συγκέντρωσαν τα κοπάδια, βοήθησαν ο ένας τον άλλον να ανοίξουν μονοπάτια διαφυγής και τα οδήγησαν προς ασφαλή σημεία.

Δείτε φωτογραφίες