Πλεύρης για μετανάστη που έβρισε τους Εύζωνες: Αγνόησε τις αρχές και αξίες της πατρίδας μας – Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές

Στο πρόσφατο περιστατικό που σημειώθηκε στο Σύνταγμα, όπου ένας μετανάστης έβρισε τους Εύζωνες μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αναφέρθηκε μέσω ανάρτησης στα social media, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Όπως αναφέρει ο κ. Πλεύρης, «Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας» και προσθέτει ότι «Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος του. Παράλληλα με εντολή μου στο φάκελο του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης. Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές».

