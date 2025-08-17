Πλεύρης για μετανάστη που έβρισε τους Εύζωνες: Αγνόησε τις αρχές και αξίες της πατρίδας μας – Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές

Enikos Newsroom

πολιτική

Πλεύρης για μετανάστη που έβρισε τους Εύζωνες: Αγνόησε τις αρχές και αξίες της πατρίδας μας – Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές

Στο πρόσφατο περιστατικό που σημειώθηκε στο Σύνταγμα, όπου ένας μετανάστης έβρισε τους Εύζωνες μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αναφέρθηκε μέσω ανάρτησης στα social media, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Όπως αναφέρει ο κ. Πλεύρης, «Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας» και προσθέτει ότι «Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος του. Παράλληλα με εντολή μου στο φάκελο του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης. Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές».

Δείτε το βίντεο 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
07:16 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

«Ταράζει» τα νερά του Αιγαίου η Άγκυρα: 146 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τουρκικά αεροπλάνα και drones

Ακόμη και παραμονές του Δεκαπενταύγουστου οι Τούρκοι προχώρησαν σε 3 παραβιάσεις του Εθνικού Ε...
02:36 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Γεωργιάδης: Πώς εντοπίζονται με την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης περιπτώσεις υπερσυνταγογράφησης

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσία...
02:28 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Γιάννης Κεφαλογιάννης: Ευχαριστώ τους πυροσβέστες για τις διασώσεις πολιτών, η προσφορά σας μας κάνει περήφανους

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης ανάρτησε αργά το β...
16:55 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχυ για τους πολίτες»

«Ο υπουργός Επικρατείας, κ. Σκέρτσος, στην απέλπιδα προσπάθειά του να μπερδέψει τους πολίτες κ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»