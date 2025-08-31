Χίος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον Τούρκο διακινητή στη θάλασσα – Υπό κράτηση οι 4 αστυνομικοί που τον συνόδευαν

Χωρίς αποτέλεσμα είναι μέχρι και αυτή την ώρα οι έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό του Τούρκου δραπέτη, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη, τα ξημερώματα της Κυριακής (31/08).

Ο ΑΝΤ1 μετέδωσε ένα βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο καταγράφεται ο 32χρονος διακινητής μεταναστών να βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έχει σταματήσει. Κάποιοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να στρέψουν τον προβολέα στο σημείο, όπου βρισκόταν ο άνδρας. Παράλληλα, ενημερώθηκε το Λιμενικό, ώστε σκάφη να σπεύσουν στην περιοχή και να ξεκινήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 32χρονος Τούρκος κοιμόταν στο πάτωμα και φορούσε χειροπέδες. Κατάφερε να αιφνιδιάσει τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνόδευαν, όταν ένας επιβάτης άνοιξε μία πόρτα κι εκείνος βρήκε την ευκαιρία να πηδήξει στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στην Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να συλληφθούν οι αστυνομικοί που συνόδευαν τον κρατούμενος, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και μία εσωτερική έρευνα με καταθέσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και πώς κατάφερε ο 32χρονος να ξεφύγει της προσοχής των αστυνομικών και να πέσει στη θάλασσα.

Δείτε το βίντεο:

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

