Πάτρα: Τρεις εστίες φωτιάς τα ξημερώματα στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική
Φωτογραφία Αρχείου

Τρεις εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8) στην Πανεπιστημιούπολη, στο Ρίο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, «οι φωτιές εκδηλώθηκαν κοντά στο τμήμα Γεωλογίας, γύρω από το τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και στον ορεινό όγκο της πανεπιστημιούπολης».

«Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της υπηρεσίας φύλαξης και της μονάδας ασφάλειας και προστασίας του Πανεπιστημίου, καθώς και στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, «οι εστίες εντοπίστηκαν και κατασβέστηκαν έγκαιρα, χωρίς να υπάρξουν ζημιές σε εγκαταστάσεις ή υποδομές».

Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

«Μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Δυτική Αχαΐα και στην Πάτρα και με το ξεκίνημα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, το Πανεπιστήμιο Πατρών ως πυλώνας γνώσης, έρευνας και βιώσιμης ανάπτυξης για τη Δυτική Ελλάδα, σχεδιάζει και υλοποιεί, μαζί με το προσωπικό και τους φοιτητές του, πρόσθετες πρωτοβουλίες που στοχεύουν:

*Στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,

*Στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας,

*Στην ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ενδυναμώνει την ανθεκτικότητά του απέναντι στις προκλήσεις, θωρακίζει την λειτουργία της ακαδημαϊκής κοινότητας και παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην κατεύθυνση ενός ασφαλούς ακαδημαϊκού περιβάλλοντος».

