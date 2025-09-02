Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων την Τρίτη

Αίθριος θα παραμείνει ο καιρός την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το απόγευμα σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα είναι ενισχυμένοι στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας τοπικά ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 Τάσος Αρνιακός τόνισε ότι «ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα με ασθενείς και μεταβλητούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι σε μικρή άνοδο. Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος ουρανός με ασθενείς και μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη αίθριος θα είναι ο ουρανός με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στον Θερμαϊκό κόλπο και με θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου».

Η πρόγνωση από την Νικολέτα Ζιακοπούλου

Από την πλευρά της, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου σημείωσε πως «ηλιοφάνεια θα επικρατεί σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου».

Τέλος, ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι «η Τρίτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Την Τετάρτη λίγο πριν το μεσημέρι στην ορεινή Ήπειρο, αλλά και στα ορεινότερα τμήματα της δυτικής Μακεδονίας, θα βγάλει κάποιες μπόρες, οι οποίες μέχρι και το μεσημέρι θα επεκταθούν στα πιο ανατολικά τις προμεσημβρινές ώρες».

H πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά έως 6 και από το απόγευμα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 και κατά τόπους έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στα ανατολικά και νότια 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 με 35 και κατά τόπους έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-09-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με τοπικές βροχές πρόσκαιρα το πρωί στο Ιόνιο, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-09-2025

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.

θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους στα βόρεια ορεινά.

καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-09-2025