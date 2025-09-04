Τζόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για τον θάνατό του – «Απεβίωσε περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα»

Τζόρτζιο Αρμάνι
Θλίψη στον κόσμο της μόδας προκάλεσε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου σχεδιαστή, Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών.

Την είδηση του θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός εκ των πρωταγωνιστών της «Haute Couture», ανακοίνωσε ο Όμιλος Αρμάνι, σημειώνοντας ότι έφυγε από την ζωή περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Με βαθιά θλίψη, ο Όμιλος Αρμάνι ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, του ιδρυτή και της ακούραστης κινητήριας δύναμής του: Τζόρτζιο Αρμάνι», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Ο κ. Αρμάνι, όπως τον αποκαλούσαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του, απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ακούραστος, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του μέρες, αφιερώνοντας τον εαυτό του στην εταιρεία, τις συλλογές της και τα ποικίλα και διαρκώς ανανεωμένα έργα στο είναι και στο γίγνεσθαι».

 

