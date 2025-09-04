Πάτρα: Η κατάθεση που «καίει» τον οδηγό της μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε την 86χρονη

Αποκαλυπτική είναι η κατάθεση ενός οδηγού αυτοκινήτου για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 86χρονη Αφροδίτη (Τιτίκα) Βασιλοπούλου, καθώς αντικρούει τους ισχυρισμούς του 46χρονου μοτοσικλετιστή, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, ότι δεν παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, πριν την παράσυρση της ηλικιωμένης, επί της Ακτής Δυμαίων, στην Πάτρα, το βράδυ της 29ης Αυγούστου.

«Ανέπτυξε ταχύτητα και ενώ ακόμα το φανάρι ήταν κόκκινο»

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», ένας οδηγός αυτοκινήτου στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς του Ανακριτικού Τμήματος της Τροχαίας, που έχει αναλάβει την προανάκριση του συμβάντος, αναφέρει: «Ήμουν στην αριστερή πλευρά του δρόμου, δεύτερο ΙΧ στο φανάρι, ήταν κόκκινο. Είδα τον μοτοσικλετιστή, ανέκοψε ταχύτητα και αφού κοίταξε αριστερά και δεξιά, ανέπτυξε ταχύτητα και ενώ ακόμα το φανάρι ήταν κόκκινο» αναφέρει στην κατάθεση που έδωσε στην Τροχαίο Πατρών.

Σε άλλο σημείο της περιγραφής του λέει: «Άκουσα ένα μπαμ, αλλά δεν κατάλαβα τι ήταν. Όταν άναψε το πράσινο και ξεκίνησαν τα οχήματα, είδαμε, τι είχε συμβεί, το τροχαίο».

Την παρέσυρε λίγα μέτρα πριν από τη νησίδα

Η διαδρομή που διένυσε η 86χρονη, η οποία συνόδευε το 7χρονο κοριτσάκι -παιδί γειτόνων της- κατά την επιστροφή τους από το νότιο πάρκο έχει αποτυπωθεί στο σχεδιάγραμμα της Τροχαίας. Σύμφωνα με το γράφημα, η ηλικιωμένη με την ανήλικη φέρεται να κινούνται πεζές από το πάρκο με κατεύθυνση τη διαχωριστική νησίδα. Έχοντας διασχίσει το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου και λίγα μέτρα πριν από τη νησίδα, η μηχανή παρασύρει την άτυχη γυναίκα.

«Η γυναίκα κόντευε να βγει στη νησίδα, είχε διανύσει το μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου, έσπρωξε το παιδί για να το σώσει με την ίδια να παρασύρεται και να τραυματίζεται θανάσιμα» δήλωσε στην «Π» ο δικηγόρος της οικογένειας της 86χρονης, Ακης Βαβαρούτας.

Σε βάρος του κατηγορούμενου οδηγού μοτοσικλέτας ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βαθμό κακουργήματος, Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την απολογία του στον ανακριτή την Τρίτη, επανέλαβε τον αρχικό ισχυρισμό του ότι δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

 

