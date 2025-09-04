Μαφία της Κρήτης: 2 ελεύθεροι και 1 προφυλακιστέος στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης – Συνεχίζονται οι απολογίες

Απολογούνται από το πρωί της Πέμπτης (4/9) οι πρώτοι 17 κατηγορούμενοι εκ των 48 συλληφθέντων για εμπλοκή στην εγκληματική οργάνωση, που εξαρθρώθηκε στα Χανιά.

Μέχρι και πριν από λίγο, ένας εκ των κατηγορουμένων κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Οι τρεις φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της διακίνησης ναρκωτικών και όπλων κατά περίπτωση.

Η δεύτερη ομάδα, 16 κατηγορουμένωνm θα απολογηθεί την Παρασκευή στον ανακριτή, ενώ οι υπόλοιποι 15 είναι έγκλειστοι στη φυλακή.