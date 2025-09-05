ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 15 νεκροί εν μέσω έξαρσης των κρουσμάτων Έμπολα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 15 νεκροί εν μέσω έξαρσης των κρουσμάτων Έμπολα

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βρίσκεται αντιμέτωπη ξανά με έξαρση των κρουσμάτων του ιού Έμπολα, τρία χρόνια μετά το τελευταίο επιδημικό κύμα.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως στην κεντρική επαρχία Κασάι έχουν καταγραφεί 28 ύποπτα κρούσματα και 15 θάνατοι ασθενών. Το πρώτο κρούσμα αναφέρθηκε στις 20 Αυγούστου και αφορούσε μια 34χρονη έγκυο που εισήχθη σε νοσοκομείο.

Ο ιός Έμπολα έχει σκοτώσει περίπου 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Επί του παρόντος, το ποσοστό θνητότητας υπολογίζεται σε 53,6%.

«Αυτή είναι η 16η επιδημία που καταγράφεται στη χώρα μας», δήλωσε ο υπουργός Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Το προηγούμενο κύμα, πριν από τρία χρόνια, είχε στοιχίσει τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Η πιο θανατηφόρα επιδημία Έμπολα σε αυτήν την αχανή χώρα της κεντρικής Αφρικής, με πληθυσμό πάνω από 100 εκατ. κατοίκους, προκάλεσε σχεδόν 2.300 θανάτους από το 2018 έως το 2020.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι η ΛΔ Κονγκό διαθέτει απόθεμα φαρμάκων και 2.000 δόσεις εμβολίων που θα μεταφερθούν άμεσα από την πρωτεύουσα Κινσάσα στην επαρχία Κασάι. Ενημέρωσε επίσης ότι θα στείλει δύο τόνους ιατρικών προμηθειών, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού για κινητές εργαστηριακές μονάδες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουν στη δουλειά και αποτυγχάνουν όσοι είναι εσωστρεφείς, σύμφωνα με ειδικό του Stanford

Θερμή υποδοχή στην Ειρήνη Αγαπηδάκη από υγειονομικούς στη Δράμα, διαμαρτυρίες στον υπουργό Υγείας

myEfka.Live.gov.gr: Νέες υπηρεσίες για φυσικά πρόσωπα

Goldman Sachs: Αυτά είναι τα πιθανά σενάρια για την τιμή του χρυσού

Το νέο ψηφιακό σημειωματάριο της Remarkable είναι μικρότερο από ένα τυπικό βιβλίο τσέπης

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:30 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια Χαρκόβου

Τραγωδία στη βορειοανατολική Ουκρανία, όταν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) έπληξαν το...
23:24 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας που θέλει η Ρωσία – Τι πραγματικά επιδιώκει ο Πούτιν

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται σ...
22:22 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

F.T.: Οι ΗΠΑ θα περικόψουν κονδύλια για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών που συνορεύουν με τη Ρωσία

Οι ΗΠΑ πρόκειται να καταργήσουν σταδιακά τα προγράμματα βοήθειας για την ασφάλεια των ευρωπαϊκ...
21:47 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Επιστολή Αμερικανών βουλευτών στον Μάρκο Ρούμπιο για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων που κρατούνται στα Κατεχόμενα

Την άσκηση πιέσεων από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων που σ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος