Eurobasket 2025: Η ώρα και η μέρα του αγώνα της Εθνικής με το Ισραήλ

Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της στον Γ’ Όμιλο του Eurobasket 2025, τερματίζοντας πρώτη και κλείνοντας θέση στη φάση των «16». Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πανηγύρισε σπουδαία νίκη απέναντι στην Ισπανία με 90-86, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και της έδωσε την κορυφή του ομίλου.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στο πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι της διοργάνωσης. Η ισραηλινή ομάδα κατέλαβε την 4η θέση του Δ’ Ομίλου, γεγονός που την έφερε απέναντι στην Εθνική μας.

Η αποστολή αναχωρεί την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου για τη Ρίγα, όπου διεξάγεται η τελική φάση του Eurobasket 2025. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της FIBA, η αναμέτρηση με το Ισραήλ είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 21:45.

Το πρόγραμμα της φάσης των «16» διαμορφώνεται ως εξής:

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου:

Τουρκία – Σουηδία (12:00)

Γερμανία – Πορτογαλία (15:15)

Λιθουανία – Λετονία (18:30)

Σερβία – Φινλανδία (21:45)

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου: