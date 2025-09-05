Eurobasket 2025: Η ώρα και η μέρα του αγώνα της Εθνικής με το Ισραήλ

Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της στον Γ’ Όμιλο του Eurobasket 2025, τερματίζοντας πρώτη και κλείνοντας θέση στη φάση των «16». Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πανηγύρισε σπουδαία νίκη απέναντι στην Ισπανία με 90-86, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και της έδωσε την κορυφή του ομίλου.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στο πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι της διοργάνωσης. Η ισραηλινή ομάδα κατέλαβε την 4η θέση του Δ’ Ομίλου, γεγονός που την έφερε απέναντι στην Εθνική μας.
Η αποστολή αναχωρεί την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου για τη Ρίγα, όπου διεξάγεται η τελική φάση του Eurobasket 2025. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της FIBA, η αναμέτρηση με το Ισραήλ είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 21:45.
Το πρόγραμμα της φάσης των «16» διαμορφώνεται ως εξής:
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου:
- Τουρκία – Σουηδία (12:00)
- Γερμανία – Πορτογαλία (15:15)
- Λιθουανία – Λετονία (18:30)
- Σερβία – Φινλανδία (21:45)
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου:
- Πολωνία – Βοσνία (12:00
- Γαλλία – Γεωργία (15:15)
- Ιταλία – Σλοβενία (18:30)
- Ελλάδα – Ισραήλ (21:45)