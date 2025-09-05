Τηλεθέαση (4/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (4/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 21,9%
  • Σήμερα 20,4%
  • Ώρα Ελλάδος 12,7%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 19%
  • Καλοκαίρι παρέα 13,1%
  • 10 παντού 9,6%

Απογευματινή ζώνη

  • Ο τροχός της τύχης  17,5%
  • Live News 17,3%
  • Καθαρές κουβέντες  7%
  • Power Talk 5,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 23%
  • Σήμερα 9%
  • Ώρα Ελλάδος 7,6%

Ζώνη 10-1

  • Καλοκαίρι παρέα 13%
  • Αταίριαστοι 7,7%
  • Πρωίαν σε είδον 5,8%
  • 10 παντού 5,2%

Απογευματινή ζώνη

  • Τροχός της Τύχης 15,6%
  • Live News 13,9%
  • Power Talk 5,3%
  • Καθαρές κουβέντες 4,4%

