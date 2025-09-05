Τηλεθέαση (4/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (4/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 21,9%
- Σήμερα 20,4%
- Ώρα Ελλάδος 12,7%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 19%
- Καλοκαίρι παρέα 13,1%
- 10 παντού 9,6%
Απογευματινή ζώνη
- Ο τροχός της τύχης 17,5%
- Live News 17,3%
- Καθαρές κουβέντες 7%
- Power Talk 5,5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 23%
- Σήμερα 9%
- Ώρα Ελλάδος 7,6%
Ζώνη 10-1
- Καλοκαίρι παρέα 13%
- Αταίριαστοι 7,7%
- Πρωίαν σε είδον 5,8%
- 10 παντού 5,2%
Απογευματινή ζώνη
- Τροχός της Τύχης 15,6%
- Live News 13,9%
- Power Talk 5,3%
- Καθαρές κουβέντες 4,4%