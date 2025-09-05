Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε αιχμάλωτη επί 40 ημέρες 79χρονη που γνώρισε μέσω Facebook

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αστυνομικοί

Σοκ προκαλεί η υπόθεση κακοποίησης ηλικιωμένης γυναίκας στην Ξάνθη. Ένας 30χρονος γνώρισε μέσω Facebook μία 79χρονη από την Σουηδία, τής πούλησε έρωτα και στη συνέχεια την κράτησε κλειδωμένη στο σπίτι του για περίπου 40 ημέρες.

Στο διάστημα αυτό, της απέσπασε όλα τα χρήματα που είχε μαζί της και την κακομεταχειριζόταν συστηματικά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης έπειτα από σήμα της Ιντερπόλ και συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η 79χρονη έκανε προσπάθεια να καλέσει το 112, ωστόσο ο 30χρονος την αντιλήφθηκε και έσπασε το τηλέφωνο. Έπειτα η γυναίκα κατάφερε να στείλει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε τις σουηδικές Αρχές και στη συνέχεια η Ιντερπόλ έδωσε σήμα στην ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομία Ξάνθης πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του 30χρονου και εντόπισε την γυναίκα κλειδωμένη, σε κακή κατάσταση. Μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή, όπου διαπιστώθηκαν μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές.

Η 79χρονη νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ξάνθης και αναμένεται να επιστρέψει στη Σουηδία, ενώ 30χρονος θα απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.

Δείτε το βίντεο:

