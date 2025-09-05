ΔΕΘ 2025: Με τύμπανα και μαύρα μπαλόνια η πορεία των υγειονομικών – Ένταση και διαμαρτυρίες

Με κεντρικό σύνθημα «ασφάλεια στην περίθαλψη, αξιοπρέπεια στην εργασία» και μαύρα μπαλόνια ξεχύθηκαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης οι υγειονομικοί ανοίγοντας τον χορό των κινητοποιήσεων ενόψει της ΔΕΘ – Helexpo.

Η πορεία ξεκίνησε από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο και βάσει σχεδιασμού κινήθηκε προς το Θεαγένειο και το ΑΧΕΠΑ, ενώ στο ύψος του Σιντριβανιού στην Εγνατία θα ενωθούν οι συνάδελφοί τους από τα νοσοκομεία «Γ. Γεννηματάς» και «Άγιος Δημήτριος».

Ωστόσο, στην πορεία τους προς τη ΔΕΘ συνάντησαν φραγμό στο ύψος της Λεωφόρου Στρατού από τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ, που δεν τους επέτρεπαν τη διέλευση, με τους υγειονομικούς να διαμαρτύρονται. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ζήτησε από τις δυνάμεις των ΜΑΤ να τους αφήσουν να συνεχίσουν την πορεία τους. «Ποτέ δεν έχουμε δημιουργήσει πρόβλημα, αφήστε έστω να περάσουμε με ένα πανό», είπε, ωστόσο το αίτημα τους δεν έγινε δεκτό.

Ως μια συμβολική κίνηση, οι υγειονομικοί άφησαν στον ουρανό δεκάδες μαύρα μπαλόνια και κράτησαν το πανό με τα αιτήματά τους μπροστά σε κλούβα της αστυνομίας.

Τα βασικότερα τους αιτήματα είναι η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά, οι μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων και οι αυξήσεις στους μισθούς, καθώς με τους μισθούς που παίρνουν, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στην ακρίβεια.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος εμφανίστηκε με πλακάτ στο οποίο αναγράφονται οι μισθοί των υγειονομικών, που «πολλές φορές είναι χαμηλότεροι από τον βασικό μισθό του ανειδίκευτου εργάτη».

Όπως είπε, «σε κάθε εφημερία το Ιπποκράτειο δέχεται 1.200 ανθρώπους από τους οποίους γίνονται μόνο 200 εισαγωγές».

Χαρακτηριστικό της υποβάθμισης του ΕΣΥ είναι ότι στη, Θεσσαλονίκη υπάρχουν 75 χειρουργικές αίθουσες, εκ των οποίων οι 45 είναι κλειστές.

«Από τα Τέμπη μέχρι τα νοσοκομεία, οι ιδιωτικοποιήσεις σκοτώνουν», «μονιμοποίηση των συμβασιούχων», «αυξήσεις στους μισθούς», είναι μερικά από τα συνθήματα στα πανό που κρατούν οι υγειονομικοί.

Δείτε το βίντεο του thesspost: