ΟΣΕ: Από δολιοφθορά προκλήθηκε το τεχνικό πρόβλημα στο τηλεδιοικούμενο τμήμα ΣΣ Θήβας – ΣΣ Δαύλειας

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΟΣΕ για το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε χθες (14/09) το πρωί, στις 05:45, στο τηλεδιοικούμενο τμήμα από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θήβας έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δαύλειας, και είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή επικοινωνίας, την απώλεια απεικόνισης και τη μη δυνατότητα χειρισμών στους ενδιάμεσους σταθμούς.

«Άμεσα ειδοποιήθηκαν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας προκειμένου να αποκαταστήσουν το τεχνικό πρόβλημα, ενώ παράλληλα το προσωπικό κυκλοφορίας προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση και προστίθεται:

«Με συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων συνεργείων, επετεύχθη πλήρης αποκατάσταση σε λιγότερο από 18 ώρες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος η κυκλοφορία διεξήχθη με απόλυτη ασφάλεια.

Στο σημείο που εντοπίστηκε η βλάβη, μετέβη τεχνικό κλιμάκιο για αυτοψία. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε προηγηθεί ενέργεια δολιοφθοράς, καθώς οι οπτικές ίνες είχαν κοπεί με ψαλίδι. Το συμβάν έχει ήδη γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και την απόδοση ευθυνών.

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την αδιάλειπτη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου».