LIVE η κίνηση: Χάος στον Κηφισό λόγω δυο τροχαίων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αντιμέτωποι με το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί για ακόμη ένα πρωινό στους δρόμους της Αττικής, βρίσκονται οι οδηγοί, καθώς παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις και η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους κεντρικούς άξονες.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο του Κηφισού, από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη γέφυρα της Λένορμαν, στο ύψος του Περιστερίου λόγω δυο τροχαίων ατυχημάτων. Συγκεκριμένα, στο ένα περιστατικό υπήρξε καραμπόλα μεταξύ τριών αυτοκινήτων και στο άλλο σύγκρουση δυο φορτηγών.

Το τροχαίο προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό, όπου για ακόμη μία ημέρα τα οχήματα έχουν δημιουργήσει ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος της Κηφισιάς και να συνεχίζεται μέχρι το Αιγάλεω.

Παράλληλα, στην Κηφισίας παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ύψος του Ψυχικού, καθώς και στο ύψος του «Υγεία». Η ίδια εικόνα επικρατεί και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, στον Καρέα προς Κατεχάκη.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

07:21 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

