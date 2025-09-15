Τσουκαλάς σε Μαρινάκη: Όσο και να προσπαθείτε να γαντζωθείτε με ψέματα στην εξουσία, η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει 

Enikos Newsroom

Απάντηση έδωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη για τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.

«Ο κ. Μαρινάκης δεν έχει κουραστεί να κοστολογεί λάθος μέτρα, να τα καταγγέλλει και μετά από λίγο καιρό να έρχεται και να τα εξαγγέλλει ως «μέτρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας». Τα ίδια έλεγε πέρυσι στην ανακοίνωσή του, όταν το ΠΑΣΟΚ πρότεινε κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση φορολογικών συντελεστών. Όταν ασκείται κριτική σε μια πρόταση, έχει σημασία να βλέπουμε ποιος την κάνει. Η κυβέρνηση αυτή είναι παντελώς αναξιόπιστη σε όλα. Αγκαλιά με τα ψέματα και την προπαγάνδα» τονίζει ο κ. Τσουκαλάς και συνεχίζει:

«Είναι εμφανής ο πανικός τους μετά την ομιλία Ανδρουλάκη. Απέναντι στην αποτυχημένη πολιτική τους και στα αποσπασματικά μέτρα που ανακοίνωσε για ψηφοθηρικούς λόγους ο Πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα πλήρες πρόγραμμα διακυβέρνησης με επίκεντρο τη μεταρρύθμιση του κράτους, την παραγωγική ανασυγκρότηση που θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τη βούληση για σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα και βέβαια τις μεγάλες τομές υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας .

Τώρα είναι η ώρα της κυβέρνησης να απαντήσει: συμφωνεί με τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στο κράτος που διασφαλίζει το νέο ΑΣΕΠ ή θα συνεχιστεί το πάρτι μετακλητών σε βάρος του δημόσιου συμφερόντων;

Θα δεχτεί το πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις ή θα σφυρίζει αδιάφορα μπροστά στα φαινόμενα διασπάθισης του κρατικού χρήματος;

Θα δεχτεί την προστασία της πρώτης κατοικίας και τον έλεγχο της ασυδοσίας των funds και των servicers ή θα συνεχίζει να κάνει τον τροχονόμο των συμφερόντων;

Θα στηρίξει επιτέλους τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να λάβει ο κόσμος της εργασίας το μέρισμα που του αναλογεί από το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης;

Γιατί διαφωνεί με τις 120 δόσεις σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Γιατί έχει βάλει στόχο να εξοντώσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα;»

Ο ίδιος καταλήγει: «Κύριε Μαρινάκη, κατανοούμε το άγχος σας και τον πανικό σας. Όσο και να προσπαθείτε να γαντζωθείτε με ψέματα στην εξουσία, η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει.

Και κάτι τελευταίο: Ο κ. Μαρινάκης ας μην παριστάνει τον ανήξερο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε υπό την εποπτεία του την ΕΥΠ, η οποία αρνείται να συμμορφωθεί και να εκτελέσει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Ενέκρινε δηλαδή μια κρατική υπηρεσία να παρανομεί».

16:50 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

16:22 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

15:42 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

15:14 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

