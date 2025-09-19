Τηλεθέαση (18/9): Υψηλά νούμερα για την «Φόνισσα» στην prime time της Πέμπτης

Φόνισσα

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (18/9) για τις εκπομπές της prime time και late night ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

Prime Time

  • Ελληνική ταινία – Η Φόνισσα 13,2%
  • Παρά Πέντε (Ε) 10,8%
  • Το σόι σου (Ε) 10%
  • Είσαι το ταίρι μου (Ε) 9,9%
  • Exathlon 9,5%
  • Ελληνική ταινία – Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός 8,8%
  • Ξένη ταινία – Dark and Shadows 3,7%

Late Night

  • Πενήντα πενήντα (Ε) 12%
  • Ξένη ταινία – ΑΒΑΝΑ 9,1%
  • The day of the Jackal 9%
  • Ελληνική ταινία – Αιγαίο SOS 5,6%
  • Grand Hotel – Τηλεταινία 5,2%
  • Ξένη ταινία – Ο κυνηγός της νύχτας 4,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

Prime Time

  • Ελληνική ταινία – Η Φόνισσα 15,1%
  • Παρά Πέντε (Ε) 14,1%
  • Το σόι σου (Ε) 11,1%
  • Είσαι το ταίρι μου (Ε) 11,1%
  • Exathlon 7,1%
  • Ελληνική ταινία – Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός 5,7%
  • Ξένη ταινία – Dark and Shadows 3%

Late Night

  • Πενήντα πενήντα (Ε) 12,6%
  • The day of the Jackal 12,5%
  • Ελληνική ταινία – Αιγαίο SOS 6,3%
  • Ξένη ταινία – ΑΒΑΝΑ 4%
  • Ξένη ταινία – Ο κυνηγός της νύχτας 2,5%
  • Grand Hotel – Τηλεταινία 2,1%

 

