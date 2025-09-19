Τηλεθέαση (18/9): Υψηλά νούμερα για την «Φόνισσα» στην prime time της Πέμπτης

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (18/9) για τις εκπομπές της prime time και late night ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:
Prime Time
- Ελληνική ταινία – Η Φόνισσα 13,2%
- Παρά Πέντε (Ε) 10,8%
- Το σόι σου (Ε) 10%
- Είσαι το ταίρι μου (Ε) 9,9%
- Exathlon 9,5%
- Ελληνική ταινία – Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός 8,8%
- Ξένη ταινία – Dark and Shadows 3,7%
Late Night
- Πενήντα πενήντα (Ε) 12%
- Ξένη ταινία – ΑΒΑΝΑ 9,1%
- The day of the Jackal 9%
- Ελληνική ταινία – Αιγαίο SOS 5,6%
- Grand Hotel – Τηλεταινία 5,2%
- Ξένη ταινία – Ο κυνηγός της νύχτας 4,5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:
Prime Time
- Ελληνική ταινία – Η Φόνισσα 15,1%
- Παρά Πέντε (Ε) 14,1%
- Το σόι σου (Ε) 11,1%
- Είσαι το ταίρι μου (Ε) 11,1%
- Exathlon 7,1%
- Ελληνική ταινία – Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός 5,7%
- Ξένη ταινία – Dark and Shadows 3%
Late Night
- Πενήντα πενήντα (Ε) 12,6%
- The day of the Jackal 12,5%
- Ελληνική ταινία – Αιγαίο SOS 6,3%
- Ξένη ταινία – ΑΒΑΝΑ 4%
- Ξένη ταινία – Ο κυνηγός της νύχτας 2,5%
- Grand Hotel – Τηλεταινία 2,1%