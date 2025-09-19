Ιταλία: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους αυτή τη στιγμή, θα ήταν άχρηστη» λέει ο Ταγιάνι

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, αναφέρθηκε και πάλι στην γραμμή της χώρας του όσον αφορά την πρόθεση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους.

«Στη Νέα Υόρκη (σ.σ.: κατά την ετήσια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 23 ως τις 29 Σεπτεμβρίου) θα εγκρίνουμε το κείμενο για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους για να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία», αλλά «δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τώρα το παλαιστινιακό κράτος, διότι θα ήταν μια άχρηστη κίνηση», δήλωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

«Εγώ δεν ήμουν ποτέ αντίθετος στην αναγνώριση. Είπα ότι δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα παλαιστινιακό κράτος που δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, ή το οποίο δεν αναγνωρίζεται από το Ισραήλ, που είναι κάτι το διαφορετικό. Και ότι δεν μπορούμε να έχουμε την Χαμάς ως συνομιλητή, διότι είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Διότι το να χρησιμοποιείς τον λαό σου ως ασπίδα είναι ένα τρομερό έγκλημα, ίδιο με αυτό που διαπράττουν οι ισραηλινοί στρατιώτες», πρόσθεσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ