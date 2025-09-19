Ιταλία: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους αυτή τη στιγμή, θα ήταν άχρηστη» λέει ο Ταγιάνι

Enikos Newsroom

διεθνή

Ταγιάνι
Φωτογραφία: AP

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, αναφέρθηκε και πάλι στην γραμμή της χώρας του όσον αφορά την πρόθεση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους.

«Στη Νέα Υόρκη (σ.σ.: κατά την ετήσια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 23 ως τις 29 Σεπτεμβρίου) θα εγκρίνουμε το κείμενο για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους για να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία», αλλά «δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τώρα το παλαιστινιακό κράτος, διότι θα ήταν μια άχρηστη κίνηση», δήλωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

«Εγώ δεν ήμουν ποτέ αντίθετος στην αναγνώριση. Είπα ότι δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα παλαιστινιακό κράτος που δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, ή το οποίο δεν αναγνωρίζεται από το Ισραήλ, που είναι κάτι το διαφορετικό. Και ότι δεν μπορούμε να έχουμε την Χαμάς ως συνομιλητή, διότι είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Διότι το να χρησιμοποιείς τον λαό σου ως ασπίδα είναι ένα τρομερό έγκλημα, ίδιο με αυτό που διαπράττουν οι ισραηλινοί στρατιώτες», πρόσθεσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χρονιά ρεκόρ το 2024 για τη δωρεά και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ελλάδα

Κρούσμα φυματίωσης στην Καστοριά-Το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 400 περιστατικά φυματίωσης-Τι πρέπει να γνωρίζετε

Χωρίς ταξί ξανά η Αττική – Νέα απεργία από τον ΣΑΤΑ

Πιερρακάκης από Eurogroup/ECOFIN: «Πρέπει να επιδιώξουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυ...

Τι σημαίνει η φράση «απέχω κατά παρασάγγας» και από πού προέρχεται

Νέα μέθοδος επιτρέπει την αποδοτική υλοποίηση όλων των δίδυμων κβαντικών πυλών
περισσότερα
12:57 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία: Δύο νέες NAVTEX για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο Αιγαίο

Δύο νέες Navtex εξέδωσε σήμερα (Παρασκευή, 19/9) η Τουρκία για ασκήσεις με πυρά στο κεντρικό Α...
12:34 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Βερολίνο: Μαζική εκκένωση χιλιάδων κατοίκων – Εντοπίστηκαν δύο βόμβες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Η ανακάλυψη δύο βομβών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Βερολίνο, οδήγησε σε μια πρωτοφανής επιχε...
11:52 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ανατριχιστιατικό βίντεο: Γιατρός αφαιρεί ζωντανό κάβουρα από το αυτί ενός μικρού αγοριού – «Μαμά, θα τυφλωθώ;»

Ένα σπάνιο περιστατικό σημειώθηκε στο Μεξικό, όταν ένα αγοράκι ένιωσε κάτι να κινείται μέσα στ...
11:26 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ιταλία: 94χρονη έχει βαρεθεί τους «ενοχλητικούς» τουρίστες που συρρέουν για να βγάλουν selfie μαζί της – Χτυπούν πόρτες στο χωριό για να τη βρουν

Στην καρδιά του μεσαιωνικού χωριού Scanno, στα ορεινά της περιφέρειας Αμπρούτσο στην Ιταλία, ζ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος