Ανατριχιστιατικό βίντεο: Γιατρός αφαιρεί ζωντανό κάβουρα από το αυτί ενός μικρού αγοριού – «Μαμά, θα τυφλωθώ;»

Ένα σπάνιο περιστατικό σημειώθηκε στο Μεξικό, όταν ένα αγοράκι ένιωσε κάτι να κινείται μέσα στο κεφάλι του, έπειτα από επίσκεψη στην παραλία με τους γονείς του, ενώ οι γιατροί ανακάλυψαν πως ένα καβουράκι είχε τρυπώσει στο αυτί του.

Το ανατριχιαστικό στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο ζήτησε ο ίδιος ο μικρός να τραβηχτεί.

Η μητέρα του παιδιού, η influencer και σχεδιάστρια μόδας Kitzia Mitre, ανέφερε ότι «ένας νέος φόβος ξεκλειδώθηκε» μετά την… απρόσμενη αποκάλυψη, καθώς ο μικρός κάβουρας βγήκε ζωντανός από το αυτί του γιου της, Πέδρο.

Το περιστατικό συνέβη αμέσως μετά την επιστροφή τους από την παραλία, όταν ο μικρός άρχισε να παραπονιέται για έντονη δυσφορία. Η μητέρα του τον μετέφερε σε τοπικό κέντρο υγείας, όπου οι γιατροί ανακάλυψαν ότι το μωρό-καβουράκι είχε χωθεί μέσα στο αυτί του.

Στο βίντεο, ο Πέδρο φαίνεται δακρυσμένος να κρατάει το χέρι της μητέρας του, ενώ ο γιατρός προσπαθεί με το ένα χέρι να αφαιρέσει το ζωντανό πλάσμα και με το άλλο να συγκρατήσει το κεφάλι του. Ο μικρός, τρομαγμένος, τη ρώτησε: «Θα τυφλωθώ;» με τη μητέρα του να τον καθησυχάζει ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Μόλις το καβουράκι αφαιρέθηκε, εθεάθη να κινείται ακόμα ζωντανό πάνω στο φορείο.



Η Kitzia Mitre, που διατηρεί το κανάλι στο YouTube «Travelling with Kitzia Mitre», σχολίασε: «Ένας νέος φόβος ξεκλειδώθηκε… Ένας κάβουρας μπήκε στο αυτί του Πέδρο… είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά συνέβη».

«Κανένας κάβουρας δεν κακοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο», πρόσθεσε με χιούμορ.



Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες των social media να μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες με πλάσματα που εισχώρησαν στο σώμα τους. Ένας σχολίασε: «Μια κατσαρίδα μπήκε στο αυτί μου κάποτε, ήταν φρικτό, τη νιώθεις όταν κινείται, και είναι εξαιρετικά επώδυνο και ενοχλητικό».

Αν και το περιστατικό μοιάζει με μεμονωμένο ατύχημα, παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί κατά καιρούς, σημειώνει η Daily Mail.

Το 2014 στην Αυστραλία, ο Hendrik Helmer ξύπνησε μέσα σε φρικτούς πόνους όταν μια κατσαρίδα μήκους 2,5 εκατοστών χώθηκε βαθιά στο αυτί του, περιγράφοντας τον πόνο ως «αφόρητο» πριν οι γιατροί την αφαιρέσουν.

Ένα χρόνο νωρίτερα, στο Αρκάνσας, ένας έφηβος ανακάλυψε μέσα στο αυτί του μια σαρανταποδαρούσα μήκους 10 εκατοστών, την οποία κατάφερε να αφαιρέσει μόνος του αφού ξύπνησε με έντονους πόνους, αν και τραυμάτισε το τύμπανό του.

Στην Κίνα, ένας άνδρας χρειάστηκε χειρουργείο όταν οι γιατροί εντόπισαν μία ζωντανή σαύρα γκέκο που είχε μπει στο αυτί του ενώ κοιμόταν.