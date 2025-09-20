ΟΗΕ: «Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ υποστηρίζει ο ΓΓ Αντόνιο Γκουτέρες

«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» εξαιτίας των απειλών της κυβέρνησης του Ισραήλ πως θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους ή πολιτικών υποστήριξης στους Παλαιστίνιους, δήλωσε την Παρασκευή (19/9), κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Calling on leaders to “get serious and deliver,” @antonioguterres said the upcoming UN General Assembly session must be a week of solutions. “People are demanding answers and action,” he said, stressing: “Our times demand more than posturing and promises.”… pic.twitter.com/e2WYzbmLwq — United Nations (@UN) September 17, 2025

«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε από τον κίνδυνο αντιποίνων, επειδή ό,τι κι αν κάνουμε, οι ενέργειες (του Ισραήλ) θα συνεχιστούν», έκρινε ο κ. Γκουτέρες, αναφερόμενος στις αποφάσεις της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου το τελευταίο διάστημα με σκοπό «να καταστραφεί εντελώς η Γάζα» και να προωθηθεί η «εμπρηστική προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», παλαιστινιακού εδάφους υπό κατοχή του ισραηλινού στρατού από τον πόλεμο των επτά ημερών το 1967.