Γιώργος Γεροντιδάκης: «Την πόρτα του σπιτιού μου την ανοίγω γι’ αυτούς που θέλω»

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης μίλησε στην Νάνσυ Παραδεισανού και στον κανάλι της στο YouTube. Ο πρωταγωνιστής του Grand Hotel απάντησε στις φήμες που τον θέλουν να έχει παντρευτεί με τον δικό του τρόπο.

«Την πόρτα του σπιτιού μου την ανοίγω γι’ αυτούς που θέλω, αν αφήνω μια χαραματιά και αρχίζω να βάζω ανθρώπους μέσα που δεν θέλω, δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί αύριο-μεθαύριο θα πρέπει να ξαναβγώ αν είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια», είπε αρχικά ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Και πρόσθεσε: «Λένε πως στην Ελλάδα πάσχουμε από καλούς σεναριογράφους, οι συνάδελφοί σου θα ήταν πολύ καλοί και τους το δίνω. Θα ήταν πολύ καλοί σεναριογράφοι. Δεν δέχομαι τηλεφωνήματα. Δεν έχει συμβεί να με πάρεις κανένας τηλέφωνο. Οι άνθρωποι που θα με πάρουν τηλέφωνο, δουλεύουν τις ίδιες μέρες με μένα. Στο γύρισμα δεν έχω τη δυνατότητα να μιλάω».