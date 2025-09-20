Γιώργος Γεροντιδάκης: «Την πόρτα του σπιτιού μου την ανοίγω γι’ αυτούς που θέλω»

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Γεροντιδάκης

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης μίλησε στην Νάνσυ Παραδεισανού και στον κανάλι της στο YouTube. Ο πρωταγωνιστής του Grand Hotel απάντησε στις φήμες που τον θέλουν να έχει παντρευτεί με τον δικό του τρόπο.

Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Διακοπές στην Τουρκία για τους δύο ηθοποιούς – Φωτογραφίες

«Την πόρτα του σπιτιού μου την ανοίγω γι’ αυτούς που θέλω, αν αφήνω μια χαραματιά και αρχίζω να βάζω ανθρώπους μέσα που δεν θέλω, δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί αύριο-μεθαύριο θα πρέπει να ξαναβγώ αν είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια», είπε αρχικά ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Και πρόσθεσε: «Λένε πως στην Ελλάδα πάσχουμε από καλούς σεναριογράφους, οι συνάδελφοί σου θα ήταν πολύ καλοί και τους το δίνω. Θα ήταν πολύ καλοί σεναριογράφοι. Δεν δέχομαι τηλεφωνήματα. Δεν έχει συμβεί να με πάρεις κανένας τηλέφωνο. Οι άνθρωποι που θα με πάρουν τηλέφωνο, δουλεύουν τις ίδιες μέρες με μένα. Στο γύρισμα δεν έχω τη δυνατότητα να μιλάω».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 6,2% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο του 2025 – Η “ακτινογραφία”

Για ποιον είναι πραγματικά το iPhone Air;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:45 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Νίκος Παππάς: Υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με την αγαπημένη του Ναταλί Παρτσινέβελου

Ο Νίκος Παππάς έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του με τη σύντροφό του, Ναταλί Παρτσινέβελου, κ...
00:00 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Δανάη Μπάρκα: «Υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι συγκλονιστικοί και άλλοι που έχουν ξεπεράσει τα όρια»

Η Δανάη Μπάρκα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό». Η ηθοποιός και παρουσιάστρια αναφέρθη...
20:36 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρέας Γεωργίου: «Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου» – Τι αποκάλυψε για τις εξελίξεις στην «Γη της Ελιάς»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε ο Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος μίλησε τόσο για την ...
15:56 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: Έχω την τιμή και χαρά να είμαι με ανθρώπους που πίστεψαν εξ’ αρχής σε εμένα

Το GNTM επιστρέφει απόψε, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Star, με την Ηλιάνα Παπαγεω...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος