Κλιματική κρίση: Ο στόχος του 1,5° Κελσίου βρίσκεται «στα πρόθυρα της κατάρρευσης» προειδοποιεί ο Αντόνιο Γκουτέρες

Enikos Newsroom

διεθνή

ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ

Ο στόχος να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5° Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή βρίσκεται «στα πρόθυρα της κατάρρευσης», προειδοποίησε την Παρασκευή (19/9) ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας την ανησυχία πως τα νέα εθνικά σχέδια για τον περιορισμό των εκπομπών, που αναμένονται ενόψει της COP30, δεν θα ανέλθουν στο ύψος των περιστάσεων.

«Θεωρώ πως το ότι αυτός ο στόχος βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης είναι επιπρόσθετος λόγος, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, για να ασκήσουμε κάθε πιθανή πίεση ώστε να εξασφαλίσουμε αποφασιστικές συμβολές σε εθνικό επίπεδο», που θα είναι «αποδεκτές», είπε ο κ. Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

01:15 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

