Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο βρέθηκε σε γκρεμό 15 μέτρων – Άγιο είχε η οδηγός

Παρ’ ολίγον τραγωδία έπειτα από τροχαίο στο Γαρδίκι Φθιώτιδας, με αυτοκίνητο να πέφτει σε γκρεμό και την οδηγό του να βγαίνει κυριολεκτικά… αγρατσούνιστη.

Τρομάζουν οι εικόνες από το στραπατσαρισμένο όχημα που έπεσε σε χαράδρα λίγο πριν από τα Κανάλια γύρω στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9/25) στον επαρχιακό δρόμο Σπερχειάδας – Γαρδικίου, με οδηγό μια γυναίκα.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, αν και έφυγε 15 μέτρα κάτω στο γκρεμό, τα δέντρα συγκράτησαν την πτώση του αυτοκινήτου, με τη γυναίκα να εγκλωβίζεται στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η οδηγός τυχερή μέσα στην ατυχία της κατάφερε να βγει αγρατσούνιστη χάρη στις ενέργειες του τοπικού Αστυνόμου Γαρδικίου που ειδοποιήθηκε από διερχόμενο οδηγό. Ο τελευταίος ακολουθούσε το όχημα της κι όταν ξαφνικά έχασε την οπτική επαφή μαζί του, κατάλαβε ότι κάτι κακό είχε συμβεί!

Καλώντας σε βοήθεια κι άλλους κατοίκους των Καναλίων και τον Πρόεδρο του Γαρδικίου Γιάννη Βασιλείου, κατάφεραν να βγάλουν την οδηγό από το αμάξι και αργότερα με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής να την ανεβάσουν με ασφάλεια στο δρόμο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο για την προληπτική μεταφορά της στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης.

Το αυτοκίνητο κατάφερε αργά το απόγευμα να το ανελκύσει γερανός οδικής βοήθειας και όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες, από θαύμα η οδηγός του βγήκε σώα.

Δείτε φωτογραφίες