Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο βρέθηκε σε γκρεμό 15 μέτρων – Άγιο είχε η οδηγός

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Παρ’ ολίγον τραγωδία έπειτα από τροχαίο στο Γαρδίκι Φθιώτιδας, με αυτοκίνητο να πέφτει σε γκρεμό και την οδηγό του να βγαίνει κυριολεκτικά… αγρατσούνιστη.

Τρομάζουν οι εικόνες από το στραπατσαρισμένο όχημα που έπεσε σε χαράδρα λίγο πριν από τα Κανάλια γύρω στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9/25) στον επαρχιακό δρόμο Σπερχειάδας – Γαρδικίου, με οδηγό μια γυναίκα.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, αν και έφυγε 15 μέτρα κάτω στο γκρεμό, τα δέντρα συγκράτησαν την πτώση του αυτοκινήτου, με τη γυναίκα να εγκλωβίζεται στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η οδηγός τυχερή μέσα στην ατυχία της κατάφερε να βγει αγρατσούνιστη χάρη στις ενέργειες του τοπικού Αστυνόμου Γαρδικίου που ειδοποιήθηκε από διερχόμενο οδηγό. Ο τελευταίος ακολουθούσε το όχημα της κι όταν ξαφνικά έχασε την οπτική επαφή μαζί του, κατάλαβε ότι κάτι κακό είχε συμβεί!

Καλώντας σε βοήθεια κι άλλους κατοίκους των Καναλίων και τον Πρόεδρο του Γαρδικίου Γιάννη Βασιλείου, κατάφεραν να βγάλουν την οδηγό από το αμάξι και αργότερα με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής να την ανεβάσουν με ασφάλεια στο δρόμο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο για την προληπτική μεταφορά της στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης.

Το αυτοκίνητο κατάφερε αργά το απόγευμα να το ανελκύσει γερανός οδικής βοήθειας και όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες, από θαύμα η οδηγός του βγήκε σώα.

Δείτε φωτογραφίες

ΤΡΟΧΑΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 6,2% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο του 2025 – Η “ακτινογραφία”

Για ποιον είναι πραγματικά το iPhone Air;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:30 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Φλώρινα: Συνελήφθη ανήλικος να οδηγεί κλεμμένη μοτοσυκλέτα

Στην Φλώρινα συνελήφθη ανήλικος που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες και με διαφο...
22:58 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στις Αχαρνές: Κάηκαν ολοσχερώς επιχειρήσεις ξυλείας και υποδημάτων – Συγκλονίζουν οι εικόνες με τους πυροσβέστες να σώζουν γατάκια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Βελτιωμένη είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στις Αχαρ...
22:46 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Κοζάνη: Ακρωτηριάστηκε ο 54χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από την οβίδα, φέρει εγκαύματα στο 60% του σώματός του – Η έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση 3 χιλιομέτρων

Στον ακρωτηριασμό του ενός χεριού του 54χρονου, που τραυματίστηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώ...
21:59 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από παρέα ανηλίκων – Μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο της Αθήνας

Νέο άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος