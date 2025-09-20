Φλώρινα: Συνελήφθη ανήλικος να οδηγεί κλεμμένη μοτοσυκλέτα

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Στην Φλώρινα συνελήφθη ανήλικος που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες και με διαφορετικό κινητήρα από αυτόν που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Παράλληλα, συνελήφθη και ο γονέας του για παραμέληση εποπτείας και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Η συντονισμένη ενέργεια των αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Φλώρινας, οδήγησε στον εντοπισμό και στη σύλληψη ανήλικου ημεδαπού, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί, στην πόλη της Φλώρινας, δίκυκλη μοτοσυκλέτα, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή την 10-10-2019, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας -Τριανδρίας Θεσσαλονίκης από τον ιδιοκτήτη της.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, την Πέμπτη (18/9),  κατά τις απογευματινές ώρες στην Φλώρινα, αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν μοτοσυκλέτα, οδηγούμενη από τον προαναφερόμενο ανήλικο, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, πλην όμως άμεσα ακινητοποιήθηκε.

Η προαναφερόμενη μοτοσυκλέτα, αφού κατασχέθηκε, θα αποδοθεί στο νόμιμο κάτοχό της. Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος  τους, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 6,2% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο του 2025 – Η “ακτινογραφία”

Για ποιον είναι πραγματικά το iPhone Air;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:15 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο βρέθηκε σε γκρεμό 15 μέτρων – Άγιο είχε η οδηγός

Παρ’ ολίγον τραγωδία έπειτα από τροχαίο στο Γαρδίκι Φθιώτιδας, με αυτοκίνητο να πέφτει σ...
22:58 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στις Αχαρνές: Κάηκαν ολοσχερώς επιχειρήσεις ξυλείας και υποδημάτων – Συγκλονίζουν οι εικόνες με τους πυροσβέστες να σώζουν γατάκια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Βελτιωμένη είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στις Αχαρ...
22:46 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Κοζάνη: Ακρωτηριάστηκε ο 54χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από την οβίδα, φέρει εγκαύματα στο 60% του σώματός του – Η έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση 3 χιλιομέτρων

Στον ακρωτηριασμό του ενός χεριού του 54χρονου, που τραυματίστηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώ...
21:59 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από παρέα ανηλίκων – Μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο της Αθήνας

Νέο άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος