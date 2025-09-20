Φλώρινα: Συνελήφθη ανήλικος να οδηγεί κλεμμένη μοτοσυκλέτα

Στην Φλώρινα συνελήφθη ανήλικος που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες και με διαφορετικό κινητήρα από αυτόν που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Παράλληλα, συνελήφθη και ο γονέας του για παραμέληση εποπτείας και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Η συντονισμένη ενέργεια των αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Φλώρινας, οδήγησε στον εντοπισμό και στη σύλληψη ανήλικου ημεδαπού, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί, στην πόλη της Φλώρινας, δίκυκλη μοτοσυκλέτα, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή την 10-10-2019, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας -Τριανδρίας Θεσσαλονίκης από τον ιδιοκτήτη της.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, την Πέμπτη (18/9), κατά τις απογευματινές ώρες στην Φλώρινα, αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν μοτοσυκλέτα, οδηγούμενη από τον προαναφερόμενο ανήλικο, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, πλην όμως άμεσα ακινητοποιήθηκε.

Η προαναφερόμενη μοτοσυκλέτα, αφού κατασχέθηκε, θα αποδοθεί στο νόμιμο κάτοχό της. Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.