Οι ΗΠΑ χτύπησαν πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά λέει ο Τραμπ – Νεκροί τρεις άνδρες – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον ενός σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στην περιοχή ευθύνης της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ (SOUTHCOM).

Η τελευταία επίθεση – τουλάχιστον η τρίτη εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά έρχεται εν μέσω μιας μεγάλης στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στη νότια Καραϊβική.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ αναφέρει ότι το Πεντάγωνο διέταξε την επίθεση και σκότωσε «3 άνδρες ναρκωτρομοκράτες που επέβαιναν στο σκάφος».

«Οι μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο μετέφερε παράνομα ναρκωτικά και διέσχιζε μια γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό να δηλητηριάσει Αμερικανούς», προσέθεσε, ενώ δημοσίευσε κι ένα βίντεο από το χτύπημα.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε από πού αναχώρησε το πλοίο ή πού ακριβώς έλαβε χώρα η επίθεση.

Η SOUTHCOM είναι η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ που περιλαμβάνει 31 χώρες της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Η τελευταία επίθεση έρχεται εν μέσω μιας μεγάλης στρατιωτικής συγκέντρωσης των ΗΠΑ στη νότια Καραϊβική. Πέντε αεροσκάφη F-35 των ΗΠΑ παρατηρήθηκαν να προσγειώνονται στο Πουέρτο Ρίκο το Σάββατο, αφού η κυβέρνηση Τραμπ

διέταξε 10 από τα μαχητικά αεροσκάφη να ενταχθούν στον σχηματισμό.

Υπάρχουν επίσης τουλάχιστον επτά πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στην περιοχή, μαζί με ένα πυρηνικό υποβρύχιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει παράσχει ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τις δύο πρώτες επιθέσεις, παρά τις απαιτήσεις των Αμερικανών βουλευτών να δικαιολογήσει η κυβέρνηση την ενέργεια αυτή. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η πρώτη επίθεση, στις 2 Σεπτεμβρίου, έπληξε ένα σκάφος που φέρεται να μετέφερε μέλη της βενεζουελάνικης συμμορίας Tren de Aragua.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, η οποία δηλώνει ότι έχει αναπτύξει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών και την υπεράσπιση της χώρας, έχει δηλώσει ότι κανένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην πρώτη επίθεση δεν ανήκε στην Tren de Aragua.

Ο πρόεδρος Νικολά Μαδούρο έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να τον απομακρύνουν από την εξουσία. Τον περασμένο μήνα, η Ουάσιγκτον διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τον για συνδέσμους με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και εγκληματικές ομάδες, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Πηγή: Reuters