Ένταση στο Ίδρυμα Ανηλίκων Βόλου – Καβγάς οδήγησε σε φωτιά και υπάλληλο προληπτικά στο νοσοκομείο

Ένταση στο Ίδρυμα Ανηλίκων Βόλου – Καβγάς οδήγησε σε φωτιά και υπάλληλο προληπτικά στο νοσοκομείο

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων στον Βόλο, όταν καβγάς μεταξύ δύο τροφίμων κατέληξε σε φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ERTNews, ο ένας από τους εμπλεκόμενους άναψε στρώμα, με αποτέλεσμα το κτίριο να γεμίσει καπνούς και να σημάνει συναγερμός.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα έφτασαν στο σημείο και ολοκλήρωσαν την κατάσβεση, ενώ οι φύλακες του Ιδρύματος είχαν ήδη επιχειρήσει με νερό να σβήσουν τη φωτιά. Το καμένο στρώμα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον προαύλιο χώρο.

Μέσα στην αποπνικτική ατμόσφαιρα, ένας υπάλληλος παρουσίασε δυσφορία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για καθαρά προληπτικούς λόγους. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, επέστρεψε στο σπίτι του.

