Κυριάκος Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη για την Υψηλού Επιπέδου Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Η ατζέντα του Πρωθυπουργού

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταβαίνει στις 22 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις Εργασίες και επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην δεξίωση που παραθέτει στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ που αφορούν την προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο και την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Διεθνή Ειρήνη και Ασφάλεια.

Η πρώτη παρέμβαση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα γίνει το πρωί της Τετάρτης, σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την Προστασία των Παιδιών στην Ψηφιακή Εποχή, ενώ η δεύτερη το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην ανοιχτή συζήτηση της Νότιας Κορέας -που ασκεί καθήκοντα προέδρου Συμβουλίου Ασφαλείας για τον μήνα Σεπτέμβριο- με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει επίσης χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις και μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των AHEPA, HALC, PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς.

Το βράδυ της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα απευθύνει σύντομο μήνυμα στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Βραβείο Templeton. Ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντηθεί νωρίτερα με τον κ. Βαρθολομαίο.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Το πρωί της Παρασκευής θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Συναντήσεις με επενδυτές

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός θα έχει ακόμα συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις επενδυτικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα και δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρά σε μειώσεις φόρων, σε μια περίοδο διεθνούς ρευστότητας και αστάθειας.

Σημαντικές επαφές

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων: με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Iλχάμ Αλίγιεφ (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο της Υεμένης, Ρασάντ Αλ Αλίμι (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου) και κατά πάσα πιθανότητα με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεϊχη Σαμπάχ Χλαίντ Αλ-Χαμάντ Αλ-Σαμπάχ (Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου), τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν (Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου).

Ακόμα, ο Πρωθυπουργός, θα έχει, όπως κάθε χρόνο, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης θα έχει επαφές και συνεντεύξεις με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Tην Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, είναι προσκεκλημένος στον κύκλο ειδικών συζητήσεων της Wall Street Journal με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Journal House UNGA). Ο τίτλος της συζήτησης που θα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός είναι «Is Greece back?” και σε ρόλο συντονιστή θα είναι η αρχισυντάκτρια της WSJ, Έμα Τάκερ.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

