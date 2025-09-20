Πρεμιέρα για την Σίσσυ Χρηστίδου: «Αυτό το άγχος δεν περνά ποτέ» – Η συγκινητική στιγμή με τις 3 ανθοδέσμες

«Καλημέρα, καλημέρα!» είπε γεμάτη ενθουσιασμό στους τηλεθεατές και στην ομάδα της η Σίσσυ Χρηστίδου στην πρεμιέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA.

«Αυτό το άγχος δεν περνάει ποτέ, λες και το κάνεις πρώτη φορά», παραδέχτηκε η Σίσσυ Χρηστίδου, καλωσορίζοντας τους τηλεθεατές στο «σπίτι» τους. Με συγκίνηση και χαμόγελο τόνισε ότι πρόκειται για την 8η τηλεοπτική χρονιά της παρέας της και την 5η στο MEGA.

Η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε όταν η Σίσσυ έλαβε τρεις ανθοδέσμες: μία από τον αδελφό της, μία από τον πατέρα της και μία από τον Νίκο Κοκλώνη.

Δείτε το βίντεο: