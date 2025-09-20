Πρεμιέρα για την Σίσσυ Χρηστίδου: «Αυτό το άγχος δεν περνά ποτέ» – Η συγκινητική στιγμή με τις 3 ανθοδέσμες

Εύη Κατσώλη

Media

Σίσσυ Χρηστίδου

«Καλημέρα, καλημέρα!» είπε γεμάτη ενθουσιασμό στους τηλεθεατές και στην ομάδα της η Σίσσυ Χρηστίδου στην πρεμιέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA.

«Αυτό το άγχος δεν περνάει ποτέ, λες και το κάνεις πρώτη φορά», παραδέχτηκε η Σίσσυ Χρηστίδου, καλωσορίζοντας τους τηλεθεατές στο «σπίτι» τους. Με συγκίνηση και χαμόγελο τόνισε ότι πρόκειται για την 8η τηλεοπτική χρονιά της παρέας της και την 5η στο MEGA.

Η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε όταν η Σίσσυ έλαβε τρεις ανθοδέσμες: μία από τον αδελφό της, μία από τον πατέρα της και μία από τον Νίκο Κοκλώνη.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι κοινωνικές ανισότητες παράγοντας κινδύνου για διατροφικές διαταραχές στην εφηβεία

Τα 3 συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν καρκίνο, σύμφωνα με ειδικό

ΟΔΔΗΧ: Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές, ποιοι  μπορούν να «γλιτώσουν» ενοίκια και πώς – Aναλυτικά παραδεί...

Ανιχνευτής αποκλείει το νετρίνο ηλεκτρονίου ως αιτία της ανωμαλίας MiniBooNE

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για 3 ζώδια μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου – Θα αντιμετωπίσουν το παρελθόν τους
περισσότερα
12:09 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (19/9): Η «μάχη» στην πρωινή ζώνη

Οι μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (19/9) για τις εκπομπές της πρωινής ζώνης. Δείτε...
11:36 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Porto Leone: Τι θα δούμε στα πρώτα δυο επεισόδια

Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» κάνει ...
08:19 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Η γη της ελιάς: Το ραντεβού των πρωταγωνιστών για την πρεμιέρα

Οι πρωταγωνιστές της επιτυχημένης παραγωγής του MEGA «Η γη της ελιάς» δίνουν ραντεβού με τους ...
05:48 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 20/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 20/9/2025.  
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος