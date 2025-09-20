ΗΣΑΠ: Πλαστική σακούλα «έδειξε» ο τεχνικός έλεγχος για τον συρμό που αποσύρθηκε στο Μοναστηράκι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Γραμμή 1 ΗΣΑΠ

Δεν προέκυψε τεχνική βλάβη στον συρμό του ΗΣΑΠ, που αποσύρθηκε από την κυκλοφορία το μεσημέρι του Σαββάτου, λόγω έντονης μυρωδιάς, στον σταθμό Μοναστηράκι.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, η μυρωδιά προκλήθηκε από πλαστική σακούλα, που εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού.

«Από τον τεχνικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε ο συρμός, που αποσύρθηκε νωρίτερα από την κυκλοφορία, λόγω έντονης μυρωδιάς, στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, δεν προέκυψε τεχνική βλάβη. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο κατά την κίνηση του συρμού στο επίγειο τμήμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων», τονίζεται σε ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί οι άνδρες έχουν πρωινές στύσεις – Τι σημαίνει αν δεν έχετε, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Ντεκαπάζ: 8 σημάδια ότι έχει καταστρέψει τα μαλλιά σας – Πώς να τα σώσετε

Θετική η σεζόν για τον ελληνικό τουρισμό: Άνοδος αφίξεων και έσοδα 12,1 δισ. ευρώ – Αναμένεται δυναμική συνέχεια τον Σεπτέ...

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: 350 εκατ. ευρώ οι απώλειες – Συναγερμός για την επιβίωση της ελληνικής κτηνοτροφίας

Apple: Ενημερώστε τώρα τις συσκευές σας για να διορθώσετε δεκάδες ευπάθειες

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
22:56 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Αθήνα: Η στιγμή που κατέρρευσε το δέντρο στην πλατεία Αγ. Ειρήνης – «Έπεσε δίπλα μου, τη γλίτωσα», λέει τραυματίας

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (20/09) στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, ό...
22:16 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την δολοφονία της 59χρονης από τον αδελφό της – Τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή

Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση για την άγρια δολοφονία της 59χρονης από τον αδελφό της, το μεσημέ...
21:58 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Εξώδικο 10 οικογενειών θυμάτων σε ΡΑΣ, Hellenic Train και Άρειο Πάγο για την πυρασφάλεια στα τρένα

Εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία προς τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), τη Hellenic Train και τ...
21:48 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στη Γλυφάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που γερανοφόρο όχημα πέφτει σε κατάστημα εστίασης

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από το τροχαίο που συνέβη στη Γλυφάδα, όταν ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος