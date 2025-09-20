ΗΣΑΠ: Πλαστική σακούλα «έδειξε» ο τεχνικός έλεγχος για τον συρμό που αποσύρθηκε στο Μοναστηράκι

Δεν προέκυψε τεχνική βλάβη στον συρμό του ΗΣΑΠ, που αποσύρθηκε από την κυκλοφορία το μεσημέρι του Σαββάτου, λόγω έντονης μυρωδιάς, στον σταθμό Μοναστηράκι.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, η μυρωδιά προκλήθηκε από πλαστική σακούλα, που εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού.

«Από τον τεχνικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε ο συρμός, που αποσύρθηκε νωρίτερα από την κυκλοφορία, λόγω έντονης μυρωδιάς, στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, δεν προέκυψε τεχνική βλάβη. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο κατά την κίνηση του συρμού στο επίγειο τμήμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων», τονίζεται σε ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.