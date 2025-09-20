Μοναστηράκι: Αποβιβάστηκαν οι επιβάτες συρμού του ΗΣΑΠ λόγω έντονης μυρωδιάς – Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/9) στον ΗΣΑΠ, λόγω έντονης μυρωδιάς, που, σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, πιθανότατα προκλήθηκε κατά το φρενάρισμα συρμού, ο οποίος είχε κατεύθυνση προς τον Πειραιά.

Το περιστατικό συνέβη στις 17:33, με τους επιβάτες να αποβιβάζονται από τον συρμό, ο οποίος αποσύρθηκε για έλεγχο στο Αμαξοστάσιο. Οι επιβάτες παρελήφθησαν από τον επόμενο συρμό, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

«Σας ενημερώνουμε, πως στις 17:33 το απόγευμα του Σαββάτου 20/09 στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, συρμός με κατεύθυνση προς Πειραιά αποβίβασε τους επιβάτες, λόγω έντονης μυρωδιάς, που πιθανότατα προκλήθηκε κατά το φρενάρισμα. Ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο Αμαξοστάσιο και τους επιβάτες παρέλαβε ο επόμενος συρμός», αναφέρει, συγκεκριμένα, η ΣΤΑΣΥ.