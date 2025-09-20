Μοναστηράκι: Αποβιβάστηκαν οι επιβάτες συρμού του ΗΣΑΠ λόγω έντονης μυρωδιάς – Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΗΣΑΠ- ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/9) στον ΗΣΑΠ, λόγω έντονης μυρωδιάς, που, σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, πιθανότατα προκλήθηκε κατά το φρενάρισμα συρμού, ο οποίος είχε κατεύθυνση προς τον Πειραιά.

Το περιστατικό συνέβη στις 17:33, με τους επιβάτες να αποβιβάζονται από τον συρμό, ο οποίος αποσύρθηκε για έλεγχο στο Αμαξοστάσιο. Οι επιβάτες παρελήφθησαν από τον επόμενο συρμό, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

«Σας ενημερώνουμε, πως στις 17:33 το απόγευμα του Σαββάτου 20/09 στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, συρμός με κατεύθυνση προς Πειραιά αποβίβασε τους επιβάτες, λόγω έντονης μυρωδιάς, που πιθανότατα προκλήθηκε κατά το φρενάρισμα. Ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο Αμαξοστάσιο και τους επιβάτες παρέλαβε ο επόμενος συρμός», αναφέρει, συγκεκριμένα, η ΣΤΑΣΥ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί οι άνδρες έχουν πρωινές στύσεις – Τι σημαίνει αν δεν έχετε, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Ντεκαπάζ: 8 σημάδια ότι έχει καταστρέψει τα μαλλιά σας – Πώς να τα σώσετε

ΥΠΕΝ: Παρατάσεις σε ενεργειακά προγράμματα ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που λείπουν σε 10 δευτερόλεπτα;

Πώς οι επιχειρηματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Instagram SEO για να αποκτήσουν ορατότητα στην Google
περισσότερα
19:33 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Σκότωσε την αδελφή του λίγες ώρες μετά το εξιτήριό της από το νοσοκομείο – Το σημείωμα του δράστη στους γείτονες

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι γείτονες μετά την άγρια δολοφονία της 59χρονης γυναίκας από τον...
18:48 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Λαμία: Σε κρίσιμη κατάσταση η εγκαυματίας από την φωτιά σε διαμέρισμα

Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της 82χρονης, η οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ...
18:08 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ρέθυμνο: Βίντεο από άγρια συμπλοκή τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/9) στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, ό...
17:25 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Πλατεία Αγίας Ειρήνης: 40 ετών το δέντρο που ξεριζώθηκε, στο ΝΙΜΤΣ η γυναίκα που τραυματίστηκε – Βίντεο με τις στιγμές λίγα λεπτά μετά το συμβάν

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (20/09) στο κέντρο της Αθήν...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος