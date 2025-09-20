Λαμία: Σε κρίσιμη κατάσταση η εγκαυματίας από την φωτιά σε διαμέρισμα

Λαμία: Σε κρίσιμη κατάσταση η εγκαυματίας από την φωτιά σε διαμέρισμα

Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της 82χρονης, η οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης (17/9) στο κέντρο της Λαμίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας lamiareport.gr, η ηλικιωμένη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού.

Οι γιατροί κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρότατα εγκαύματα που υπέστη η άτυχη γυναίκα, γι’ αυτό και κάθε 24ωρο θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της υγείας της.

Ένας γείτονας, μαζί με αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, έσπασαν την πόρτα του σπιτιού και κατάφεραν να την βγάλουν έξω από το διαμέρισμα, το οποίο είχε καλυφθεί από άκρη σε άκρη από πυκνό μαύρο καπνό.

Οι ίδιοι μαζί με τους πυροσβέστες που έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα, κατόρθωσαν να απεγκλωβίσουν τον 89χρονο σύζυγο και τον 49χρονο γιο του.

Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους, όπως βέβαια και οι δύο αστυνομικοί με τον γείτονα, οι οποίοι επίσης είχαν διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λαμίας για τις πρώτες βοήθειες, αφού είχαν εισπνεύσει πολύ καπνό.

Εκείνο το βράδυ χάρη στις προσπάθειες των αστυνομικών και των πυροσβεστών, είχε εκκενωθεί όλη η πολυκατοικία, ενώ για πρώτες βοήθειες αλλά και τη διακομιδή των τραυματιών είχαν συμμετάσχει τέσσερα ασθενοφόρα.

