Λαμία: Αναστάτωση από φωτιά σε κατοικία στο κέντρο της πόλης – Κινδύνευσε ηλικιωμένο ζευγάρι

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΛΑΜΙΑ

Σοβαρό συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα της Τετάρτης, στη συμβολή των οδών Μακροπούλου και Τσιριμώκου, στο κέντρο της Λαμίας με φωτιά σε κατοικία.

Όπως αναφέρει το lamianow.gr, διερχόμενος πολίτης αντιλήφθηκε καπνούς να βγαίνουν από κατοικία με κλειστά παντζούρια, στην οποία διέμεναν δύο ηλικιωμένοι.

ΦΩΤΙΑ ΛΑΜΙΑ

ΦΩΤΙΑ ΛΑΜΙΑ

ΦΩΤΙΑ ΛΑΜΙΑ

Αμέσως ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έφτασε άμεσα στο σημείο με πέντε οχήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ταυτόχρονα ένας γείτονας προσπάθησε να μπει να τους απεγκλωβίσει και μεταφέρθηκε και εκείνος όπως και δύο ακόμη άτομα, αστυνομικοί κατά τις πρώτες πληροφορίες στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

