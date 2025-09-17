Ουκρανία: Ο ΔΟΑΕ ανέφερε βομβαρδισμούς κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κλιμάκιό του στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια στην Ουκρανία άκουσε βομβαρδισμούς κοντά στο εργοστάσιο και παρατήρησε μαύρο καπνό να ανεβαίνει από τρεις κοντινές τοποθεσίες.

Το κλιμάκιο του ΔΟΑΕ πληροφορήθηκε ότι πολλά βλήματα πυροβολικού έπληξαν μια περιοχή έξω από την περίμετρο του σταθμού, περίπου 400 μέτρα από την αποθήκη καυσίμων εκτός του σταθμού, ανέφερε ο οργανισμός σε δήλωσή του.

«Αν και δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές σε εξοπλισμό, το περιστατικό υπογράμμισε για άλλη μια φορά τους συνεχείς κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια και προστασία», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος σε όλη την Ευρώπη, βρίσκεται στα χέρια των δυνάμεων της Μόσχας από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται συχνά για επιθέσεις στην περιοχή, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας απευθύνει επανειλημμένως εκκλήσεις για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

