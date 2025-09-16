Απόστολος Τσιτσιπάς: Απάντησε για τη σκληρή κριτική του Γκόραν Ιβανίσεβιτς στον Στέφανο Τσιτσιπά – «Δεν έπρεπε να τα πει δημόσια»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται σε περίοδο ανασυγκρότησης, αναζητώντας τον ρυθμό και την απόδοση που τον ανέβασαν στην κορυφή του παγκόσμιου τένις. Το τελευταίο διάστημα έχει επιστρέψει σε συνεργασία με τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθειά του να ξαναβρεί τη φόρμα του.

Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας συνάντησαν τον Απόστολο Τσιτσιπά. Ο ίδιος μίλησε για την αγωνιστική πορεία του γιου του, αλλά και για την αρνητική στάση που κράτησε δημόσια ο πρώην προπονητής του Στέφανου, Γκόραν Ιβανίσεβιτς.

«Αθλητές σαν τον Στέφανο είναι πάντα έτοιμοι για το restart. Το θέμα είναι να βρει τη δύναμη, να βρει ένα ρυθμό», δήλωσε ο Απόστολος Τσιτσιπάς. Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τα σχόλια του Ιβανίσεβιτς, απαντώντας: «Δεν νομίζω ότι χρειάζονται αυτά τα λόγια. Αν ήθελε να μιλήσει, θα μπορούσε να το κάνει προσωπικά στον Στέφανο, δεν χρειαζόταν δημόσια».

Ο Κροάτης τεχνικός, μιλώντας τον περασμένο Ιούλιο στο σερβικό Sport Klub, είχε αναφερθεί με σκληρά λόγια στον Έλληνα πρωταθλητή, τονίζοντας ότι πρέπει να βελτιώσει αρκετά πράγματα για να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο. «Είναι απλό και δεν είναι απλό. Του έχω μιλήσει πολλές φορές. Αν λύσει κάποια πράγματα εκτός του τένις, τότε έχει μια ευκαιρία και θα επιστρέψει εκεί που ανήκει, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης για να είναι έξω από το top 10», είχε πει αρχικά ο Ιβανίσεβιτς.

Στη συνέχεια δεν δίστασε να επιτεθεί στον Στέφανο: «Θέλει, αλλά δεν κάνει τίποτα. Όλο “θέλω, θέλω”, αλλά δεν βλέπω αυτή την πρόοδο. Σοκαρίστηκα, δεν έχω ξαναδεί πιο αγύμναστο παίκτη στη ζωή μου. Με αυτό το γόνατο, είμαι τρεις φορές πιο fit από αυτόν. Αυτό είναι πραγματικά άσχημο».

