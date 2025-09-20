«ΗΛΕΚΤΡΑ»: Ο Σωτήρης «δείχνει» τον δολοφόνο του, την ίδια ώρα που απειλείται η ζωή της Ηλέκτρας

Νάντια Ρηγάτου

Media

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής  σειράς εποχής «Ηλέκτρα»,  η οποία μεταδίδεται από τη Δευτέρα 22 έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:30.

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 20:30

Eπεισόδιο 5ο. Φαντάσματα και μελλοθάνατοι ανταμώνουν στο νησί της Αρσινόης. Κι οι ζωντανοί παλεύουν να ζήσουν. Ο Παύλος με την Ηλέκτρα, σε άλλο νησί, αναζητούν ορίζοντα.

Ο Νικόλας φτάνει ως τα σύνορα, ψάχνοντας να βρει την Αγνή. Θα βρεθεί μ’ ένα μπουκάλι στο κεφάλι κι ένα όπλο να τον σημαδεύει. Ήρθε η ώρα να λάβει τη Θεία Δίκη που του αναλογεί;

Η Δανάη κλαίει απαρηγόρητη στο πάτωμα της απομόνωσης. Η Δόμνα μαθαίνει ότι υποψιάζονται την κόρη της και τον Φιλίππου για την απόπειρα κατά του Σωτήρη, ενώ η Νεφέλη είναι σε άσχημη κατάσταση.

Οι ενοχές την πνίγουν. Το ίδιο και τον Βρεττό, για τον γιο του, που χαροπαλεύει. Ένας νεαρός χτυπάει την πόρτα της Τιτίκας: ο Πέτρος Βρεττός. Η Φιόνα ανάβει ένα τσιγάρο, χαμογελώντας σαρδόνια. Το παρελθόν τούς ζώνει, σαν πυρκαγιά, από παντού.

Και ο Σωτήρης, στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ανοίγει τα μάτια του.

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 20:30

Eπεισόδιο 6ο. Η Νεφέλη επιστρέφει στο πατρικό της παλεύοντας να βρει κάτι που θα επαναφέρει τη μνήμη της. Θα μπορέσει μια μοβ κορδέλα να τη βοηθήσει να ξετυλίξει το κουβάρι;

Κι ενώ η Μάρω προσπαθεί να της σταθεί, ο Μίμης την επισκέπτεται, αναζητώντας κι εκείνος απαντήσεις. Ο Παύλος παλεύει να πείσει την Ηλέκτρα να τα αφήσουν, για λίγο, όλα πίσω τους, αλλά εκείνη έχει κακό προαίσθημα, καθώς ο εφιάλτης συνεχίζει να την κυνηγά. Την ίδια ώρα, ο Διονύσης βρίσκεται στο κατόπι τους και το να τους βρει είναι πια ζήτημα τιμής.

Η Δανάη αφήνει τον θυμό να την κυριεύσει και ετοιμάζεται να κάνει κάτι παράτολμο, ενώ ο Στέργιος ζητάει να μείνει δίπλα στη Δόμνα, αφήνοντας πίσω τα λάθη του παρελθόντος.

Ανάμεσα σε αυτά τα λάθη, όμως, είναι και η κόρη τους… Θα δεχτεί η Δόμνα να ξεγράψουν, μια για πάντα, την Ηλέκτρα; Κι ενώ ο Σωτήρης «δείχνει» τον δολοφόνο του, ο Βασίλης έρχεται αντιμέτωπος με μια απρόσμενη συνάντηση που θα φέρει μεγάλη αναστάτωση σε όλο το νησί της Αρσινόης…

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 20:30

Eπεισόδιο 7ο. Ο Χάρης λαμβάνει ένα ανώνυμο σημείωμα που τον καλεί στο ναυπηγείο και δεν είναι ο μόνος που θα βρεθεί εκεί. Με τόσα ερωτήματα αναπάντητα κι έναν δολοφόνο ελεύθερο, ο Βρεττός αποφασίζει να επισημοποιήσει την «ανάστασή» του. Ο λόγος που επιστρέφει από τους νεκρούς, ένας: να βρει τον φονιά του Σωτήρη.

Μυστικά και ψέματα βγαίνουν στο φως, δοκιμάζοντας τις αντοχές όλων των παρευρισκομένων. Ο Χάρης αποφασίζει να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης για την Αγνή και τον Τζιοβάνι.

Είναι, όμως, σοφό να τα βάλει με τη μαφία ή πρέπει να ακούσει τη συμβουλή της Φιόνας; Στο μεταξύ, ο Παύλος και η Ηλέκτρα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να περάσουν τα σύνορα.

Δεν γνωρίζουν, όμως, ότι ο Διονύσης βρίσκεται στο κατόπι τους και μάλιστα σε απόσταση αναπνοής, έτοιμος να τους πιάσει στον ύπνο. Την ίδια ώρα, στο νησί της Αρσινόης, οι Σαγιάδες προσπαθούν να διαχειριστούν τις υποψίες που όλο και πυκνώνουν σχετικά με τον ρόλο της Ηλέκτρας στο φονικό, ενώ η Νεφέλη θυμάται όλο και περισσότερα για εκείνη τη νύχτα…

Θα αντέξει άραγε την αλήθεια;

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 20:30

Eπεισόδιο 8ο. Οι μνήμες ταλανίζουν τη Νεφέλη. Παλεύει να βρει την αλήθεια που δεν της λένε. Κι εκείνη κρύβει, όμως, το μυστικό της. Μέσα της. Η Ηλέκτρα ξυπνά στην αγκαλιά του Παύλου.

Ο Μπόγρης αποκαλύπτει στον Νικόλα και στον Βασίλη το σχέδιό του για την αποφυλάκιση της Δανάης. Κι οι δυο σαστίζουν. Κι ο Κυριάκος, πρώτη φορά, κοιτά το αφεντικό του συνοφρυωμένος. Τι του ομολόγησε ο Βρεττός;

Ο Τέλης με τη Σοφία το αποφασίζουν: θα φύγουν από το νησί. Όσο και να προσπάθησαν όλοι τους να προστατεύσουν τη Νεφέλη, εκείνη βρίσκεται καταρρακωμένη πάνω από τον τάφο του πατέρα της.

Η νύχτα έρχεται, ο Μπόγρης κάθεται απέναντι από τον αστυνόμο, ο Βασίλης μιλάει με τη Νότα. Η Νατάσα, όμως, κινείται στις σκιές, ψάχνοντας τη Δανάη. Στο χέρι της γυαλίζει ένα ξυράφι.

Το χέρι του Διονύση κολλάει το όπλο στον κρόταφο της Ηλέκτρας. Κι η Νεφέλη στέκει, καταμεσής, στο δωμάτιο. Με τα χέρια της ματωμένα.

