Mirror life: Η δραματική προειδοποίηση επιστημόνων για μία έρευνα που απειλεί την ανθρωπότητα – «Οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές»

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τη ζωή-καθρέφτη (mirror life) που μπορεί να δημιουργηθεί σε εργαστήριο και θα μπορούσε να εξαφανίσει εντελώς την ανθρωπότητα. Συγκεκριμένα, προειδοποιούν ότι η έρευνα για οργανισμούς «καθρέφτες» – υποθετικές μορφές ζωής φτιαγμένες από μόρια που αντιγράφουν τέλεια αυτά της πραγματικής ζωής – θα πρέπει να σταματήσει.

Θεωρητικά, η ιδέα για συνθετικούς οργανισμούς οι οποίοι κατασκευάζονται από αντικατοπτρισμένες εκδοχές των μορίων που βρίσκονται στη φύση, είναι εντυπωσιακή. Ορισμένοι επιστήμονες ωστόσο, ανησυχούν πως, αυτοί οι οργανισμοί, αν ποτέ δημιουργηθούν, θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για τον κόσμο γύρω μας, καθώς ίσως μετατραπούν σε μια πανίσχυρη δύναμη που εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα, αφανίζοντας τους φυσικούς οργανισμούς που θα συναντά στο πέρασμά της.

Όπως ανέφερε το Nature το 2024, οι οργανισμοί «καθρέφτες» θα μπορούσαν να απειλήσουν σχεδόν όλη τη σημερινή ζωή αν απελευθερωθούν. Θα λειτουργούσαν σαν το απόλυτο εισβολικό είδος, χωρίς φυσικούς θηρευτές και ικανοί να διαφεύγουν από τα συστήματα ανίχνευσης παθογόνων της φύσης, ακριβώς επειδή είναι τόσο διαφορετικοί. Με απλά λόγια, επειδή διαφέρουν τόσο πολύ από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στη φύση, θα ήταν πολύ επικίνδυνοι. Χωρίς φυσικούς εχθρούς (π.χ. άλλους οργανισμούς που να τους τρώνε) να τους σταματήσουν, θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν ανεξέλεγκτα και να μην εντοπίζονται καν από τα αμυντικά συστήματα των οργανισμών.

Σε μια τεχνική έκθεση 300 σελίδων, η οποία δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο από το πανεπιστήμιο του Stanford, οι επιστήμονες ανέλυσαν τους κινδύνους που κρύβει η ζωή-καθρέφτης, από πανδημίες μέχρι απώλειες καλλιεργειών και κατάρρευση οικοσυστημάτων.

«Οι επιπτώσεις θα είναι ολέθριες»

«Οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε παγκόσμιο επίπεδο», είπε ένας από τους συγγραφείς, ο βραβευμένος με Νόμπελ χημικός του πανεπιστημίου του Σικάγο, Jack Szostak, στους New York Times εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, άλλοι επιστήμονες, υποστηρίζουν ότι, τα σενάρια αυτά είναι υπερβολικά, όπως σημείωσε την περασμένη εβδομάδα σε άρθρο του το Nature, επισημαίνοντας πως, πιθανότατα απέχουμε ακόμη πολλά χρόνια από τη σύνθεση μεγαλύτερων μορίων-καθρεφτών, – πόσω μάλλον, ολόκληρων οργανισμών. Ακόμη και αν πράγματι, δημιουργούνταν, και ξέφευγαν από το εργαστήριο, ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν πως η φύση, θα έβρισκε τρόπους να αμυνθεί.

Η διαφωνία για το θέμα, έχει κλονίσει την επιστημονική κοινότητα. Την περασμένη εβδομάδα, επιστήμονες συναντήθηκαν στο Μάντσεστερ προκειμένου να συζητήσουν αν η έρευνα για την ζωή-καθρέφτη, πρέπει να επιτραπεί ή να σταματήσει.

«Οι φόβοι είναι υπερβολικοί»

Οι υποστηρικτές της έρευνας υποστηρίζουν ότι τα μόρια με αντίστροφη χειρομορφία (εννοούμε ένα μόριο που έχει ακριβώς την αντίθετη δομή από το φυσικό) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία υποσχόμενων νέων φαρμάκων, καθώς δεν αναγνωρίζονται εύκολα από τα ένζυμα και το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος. Την ίδια στιγμή, όμως, μια τέτοια αντίσταση θα μπορούσε να είναι δυνητικά επικίνδυνη, επιτρέποντας στα φάρμακα να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα στο σώμα, σύμφωνα με τ0 Nature.

Ο βιοχημικός και ιδρυτής φαρμακευτικής, Sven Klussmann αναφέρει στη δημοσίευση πως, αξίζει τον κόπο να λάβουμε υπόψη τους κινδύνους. «Αλλά δεν πρέπει να πανικοβαλλόμαστε ακόμα, και δεν πρέπει να περιορίσουμε την έρευνα πρόωρα», είπε. Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι.

Μια ομάδα επιστημόνων από το μη κερδοσκοπικό ταμείο διαλόγων αντίστροφης βιολογίας, χρηματοδότησε συναντήσεις με σκοπό τη συζήτηση των κινδύνων από τη δημιουργία κυττάρων-καθρεφτών, με ορισμένα μέλη, να επιλέγουν εντελώς την αποχή από την έρευνα. Μέχρι στιγμής, οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να φτιάξουν μικρές αλυσίδες από DNA, RNA και αμινοξέα-καθρέφτες. Ωστόσο, η παραγωγή μεγαλύτερων και πιο σύνθετων μορίων παραμένει πρόκληση.

Ο Ting Zhu, μοριακός βιολόγος στο πανεπιστήμιο Westlake στη Χανγκτσόου, υποστήριξε σε άρθρο του στο Nature ότι τα σενάρια επικινδυνότητας, είναι υπερβολικά. «Στη βιασύνη μας να αναλάβουμε δράση, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στις ανησυχίες και τους φόβους να θολώσουν την κρίση μας σχετικά με άγνωστα ζητήματα», έγραψε.

«Είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίσουμε τη βιολογία μορίων-καθρεφτών από υποθετικά σενάρια που αφορούν το μακρινό μέλλον, όπως η δημιουργία ολόκληρων οργανισμών-καθρεφτών.», αναφέρει στο άρθρο.

Ο Zhu ανέφερε στο Nature ότι αν φτιάξουμε ένα ριβόσωμα-καθρέφτη, ένα σωματίδιο που περιέχει RNA και πληροφορίες για την κατασκευή πρωτεϊνών μέσα σε ζωντανά κύτταρα, «αυτό θα μπορούσε να επιταχύνει δραματικά την ανακάλυψη φαρμάκων, επιτρέποντας την μαζική παραγωγή πεπτιδίων-καθρεφτών».

Και άλλοι ερευνητές συμφωνούν ότι, οι φόβοι είναι υπερβολικοί. Η χημική βιολόγος Ratmir Derda απ’ το πανεπιστήμιο Alberta, δήλωσε στο Nature ότι, η ζωή-καθρέφτης ήδη υπάρχει στη Γη, υποστηρίζοντας πως, το ανθρώπινο σώμα έχει ήδη εξελιχθεί ώστε να ανιχνεύει τα σάκχαρα-καθρέφτες.

«Χρησιμοποιούνται από ορισμένες μορφές ζωής», είπε. «Θα ήταν άδικο να πούμε ότι είμαστε εντελώς απροετοίμαστοι.»

Σε ένα σχόλιο για το Science, o οργανικός χημικός και ειδικός στην ανακάλυψη φαρμάκων, Derek Lowe, εφιστά την προσοχή. «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε αρκετά μακριά από το να παράγουμε πραγματικούς οργανισμούς, οπότε δεν ανησυχώ για αυτή την έρευνα», έγραψε. «Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι συνετό να σκεφτούμε τι θα μπορούσε να συμβεί τελικά και ίσως να βάλουμε κάποιες κόκκινες γραμμές για το μέλλον».