Λατινοπούλου στον Realfm 97,8: Ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλει και εμείς πάντοτε είμαστε απίκο – Πρέπει να σταματήσει ο διάλογος

Για τα ελληνοτουρκικά και την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και το μεταναστευτικό μίλησε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλει και δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς πάντοτε είμαστε απίκο. Θέλει να μας βλέπει θα μας δει. Δεν θέλει να μας βλέπει, δεν θα μας δει. Δεν αλλάζει αυτή η κατάσταση», είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Η συμπεριφορά μας, όμως, και το ποια στάση πρέπει να κρατήσουμε απέναντι σε έναν Ερντογάν ο οποίος κάνει ό,τι θέλει και όποτε θέλει και απαξιώνει ουσιαστικά την Ελλάδα και τον Έλληνα Πρωθυπουργό θα πρέπει να οδηγήσει κάποια στιγμή επιτέλους στο να μην του μιλάμε. Δεν πρέπει να του μιλάμε. Δεν μπορεί να γίνεται διάλογος. Δεν μπορείς να κάνεις διάλογο με κάποιον ο οποίος σε απειλεί με ένα παράνομο casus belli και θα πρέπει αυτός ο διάλογος να σταματήσει μέχρι να δείξει σαφή δείγματα ότι επιθυμεί αληθινό διάλογο», τόνισε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Για το μεταναστευτικό η Αφροδίτη Λατινοπούλου υπογράμμισε ότι «ναι η Κρήτη βουλιάζει και δυστυχώς έχουμε μία κυβέρνηση, η οποία σφυρίζει αδιάφορα, μία κυβέρνηση που άλλα είχε υποσχεθεί και άλλα κάνει».

Και συνέχισε: «Ο Έλληνας πρέπει να ξανανιώσει ασφάλεια. Δεν γίνεται τα δικά μας τα χρήματα των φορολογουμένων να περνούν μέσα από διαδικασίες για να φτάνουν τελικά στα χέρια αυτών οι οποίοι είναι λαθροδιακινητές. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν αυστηρές ποινές για αυτούς. Και δεν γίνεται η χώρα μας να είναι ξέφραγο αμπέλι. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Και μόνο το ότι ο κύριος Πλεύρης ζητάει την ποινικοποίηση – που ξαναλέω γελάμε για αυτά που λέει- της διαμονής τους είμαστε ήδη σε ένα άσχημο σημείο. Γιατί θα έπρεπε να συζητάμε ότι δεν πρέπει να μπαίνουν όχι να φτάνουμε να συζητάμε τι θα τους κάνουμε αυτούς που έχουμε εδώ».

