Άγιος έρωτας: Η καθηλωτική επιστροφή απόψε στις 21:00 – Δείτε αποσπάσματα επεισοδίου

«Άγιος έρωτας», πρεμιέρα απόψε στις 21:00 με διπλό, συγκλονιστικό επεισόδιο.

Ο πρώτος κύκλος έκλεισε με τη μεγάλη αποκάλυψη πως το παιδί της Χλόης ζει και δόθηκε εν αγνοία της σε μια άλλη οικογένεια για να το μεγαλώσει και τον Αργύρη γεμάτο οργή να πυροβολεί τον πατέρα Νικόλαο.

Ο δεύτερος κύκλος ανοίγει με τη Χλόη αποφασισμένη να μην ξεχάσει και να μη συγχωρήσει ποτέ όσους την πρόδωσαν, τη μητέρα της Θάλεια, τη Βιργινία και τον άντρα που αγάπησε με όλη την καρδιά της, τον πατέρα Νικόλαο. Θέτει ως στόχο ζωής να βρει την κόρη της και να την φέρει πίσω, ενώ ο πατήρ Νικόλαος θα κάνει τα πάντα για να εξιλεωθεί και να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη της.

Θα προσπαθήσει να την πείσει με κάθε τρόπο, πως ό,τι έκανε το έκανε για να σώσει το παιδί της και θα την βοηθήσει στον αγώνα αναζήτησης της μικρής Ελευθερίας.

Ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για τους δυο τους στη διάρκεια του οποίου θα βγουν στο φως όλα τα μυστικά του παρελθόντος, θα αποκαλυφθούν εγκλήματα, κάποιοι θα τιμωρηθούν και άλλοι θα δικαιωθούν μετά από πολλά χρόνια.

Νέοι σύμμαχοι και νέοι εχθροί κάνουν την εμφάνισή τους, φέρνοντας κι άλλες ανατροπές και αποκαλύψεις.

Τιμωρία, κάθαρση, λύτρωση και φυσικά έρωτας…

Ο δεύτερος κύκλος είναι εδώ και είναι καθηλωτικός!

Αναλυτικά όσα θα δούμε απόψε:

Η σφαίρα του Αργύρη βρίσκει τον στόχο της όμως ένα θαύμα, μια «θεϊκή παρέμβαση» θα γλιτώσει τον πατέρα Νικόλαο από τον θάνατο. Η Χλόη, παρ’ όλο που τον βλέπει τραυματισμένο, του ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τον συγχωρήσει ποτέ για την αρπαγή της κόρης της.

Η Θάλεια είναι συντετριμμένη και βαθιά μετανιωμένη που υπήρξε συνεργός σε μια τόσο αισχρή πράξη. Ο Παύλος από την άλλη, προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους γιατί γνωρίζει ότι αν το αποφασίσουν, η Χλόη μαζί με τον Αργύρη, μπορούν να τους καταγγείλουν και να τους κλείσουν στη φυλακή.

Και όσο συμβαίνουν όλα αυτά, η Ολυμπία αποφασίζει να μιλήσει στη Δώρα και να της πει ποια ήταν η πραγματική της μητέρα. Την ίδια στιγμή ένας παλιός γνώριμος καταφτάνει στη Στέρνα.

Ο Αντρέας Ιωάννου αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Κυριάκου και είναι σίγουρος για δύο πράγματα: ότι ο Μαρκόπουλος είναι ο ένοχος και ότι θα φτάσει η στιγμή που θα κάνει το λάθος.

Ο πατήρ Νικόλαος παρακαλεί τη Χλόη να τον συγχωρέσει, αλλά εκείνη δείχνει αποφασισμένη να τον ξεγράψει από τη ζωή της για πάντα. Ο Αντρέας Ιωάννου, προκαλεί έμμεσα τον Παύλο λέγοντας του ότι έχει αναλάβει την νομική εκπροσώπηση του Κυριάκου, ενώ παράλληλα έρχεται στην επιφάνεια η σχέση που είχε κάποτε ο δικηγόρος με τη Χριστίνα.

Η Ολυμπία μετά την εξομολόγησή της στη Δώρα και την αποκάλυψη πως είναι συγγενείς, της υπόσχεται πως θα μείνει για πάντα στο πλευρό της. Αποφασισμένη η Ολυμπία ξεκαθαρίζει στον Παύλο τις προθέσεις της, ενώ η Μάρω, ακούγοντας τυχαία ένα απόσπασμα της κουβέντας τους, καταλαβαίνει πως ο Παύλος είναι ο δολοφόνος της Κατρίν.

Στο μεταξύ, ο Αργύρης και η Χλόη, μετά από χρόνια πόνου, έρχονται πιο κοντά με αφορμή την αλήθεια για την κόρη τους, Ελευθερία, ενώ η Σμαρώ που δεν αντέχει την ατιμωρησία των Μαρκόπουλων προειδοποιεί τη Θάλεια πως θα της κάνουν μήνυση για αρπαγή ανηλίκου και παράνομη υιοθεσία.

Ο Κυριάκος στη φυλακή, γνωρίζει τον Θάνο, έναν συγκρατούμενο που του δείχνει συμπάθεια και τον προειδοποιεί να μην εμπιστεύεται κανέναν.

