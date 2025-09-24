Γιατί ρε πατέρα: Ο Μιχαήλος είναι αποφασισμένος να μάθει την αλήθεια- Τι θα δούμε στο 2ο επεισόδιο

Η συνέχεια της πιο απρόβλεπτης κωμωδίας μυστηρίου “Γιατί ρε πατέρα” έρχεται στις οθόνες μας τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Τα τρία αδέρφια έχουν προθεσμία 24 ωρών να παραδώσουν στον Μιχαήλο τα χρήματα και ανάμεσά τους εισβάλλει η καχυποψία για το ποιος μπορεί να τα πήρε.

Ο Μιχαήλος, παράλληλα, μαθαίνει από τη Μάγδα ότι μία μέρα πριν τον θάνατό του ο Τσατσάνης, πήγε όντως σε μία καφετέρια με δύο βαλίτσες και εκεί συνάντησε τον Νίκο.

Όμως, στη μοιραία καφετέρια αποκαλύπτεται, τελικά, πως δεν πήγε μόνο ο Νίκος αλλά και η Βιβή και ο Φώντας!

Ο Μιχαήλος, αποφασισμένος να μάθει την αλήθεια, πηγαίνει και τα τρία αδέρφια στην καφετέρια, προκειμένου να τ’ αναγνωρίσει η σερβιτόρα και να θυμηθεί ποιος από τους τρεις έχει τη βαλίτσα με τα λεφτά.

Όμως, το σχέδιό του ανατρέπεται από ένα αναπάντεχο συμβάν…

Δείτε το trailer: