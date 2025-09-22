Γιατί ρε πατέρα: Δείτε απόσπασμα από την πρεμιέρα

Νάντια Ρηγάτου

Media

Γιατί ρε πατέρα: Δείτε απόσπασμα από την πρεμιέρα

H κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» κάνει πρεμιέρα απόψε, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 22:30 και κάθε Δευτέρα θα μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30 στο 1ο επεισόδιο

Τρία ετεροθαλή αδέρφια, ο Νίκος, ο Φώντας και η Βιβή επανενώνονται με αφορμή τον θάνατο του βιολογικού τους πατέρα, Λευτέρη Τσατσάνη. Παράλληλα, την ίδια μέρα μονοπωλεί τις ειδήσεις η ληστεία γνωστού επιχειρηματία με λεία 3.000.000 ευρώ.

Εν τω μεταξύ, τ’ αδέρφια ενημερώνονται μετά την κηδεία του πατέρα τους ότι είναι οι βασικοί κληρονόμοι ενός κομμωτηρίου!

Κι ενώ πάνε να τσεκάρουν τη νέα τους επιχείρηση, εμφανίζεται ο Μιχαήλος, συνέταιρος του πατέρα τους, απαιτώντας να του επιστρέψουν τα λεφτά της ληστείας.

Τα αδέρφια μαθαίνουν σοκαρισμένα το σκοτεινό παρελθόν του πατέρα τους και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πάρει τα χρήματα.

Ένας από τους τρεις όμως λέει ψέματα…

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου:

 Δείτε το trailer:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια παράξενη αντίδραση μπορεί να προκαλέσει στο σώμα μας το κλάμα ενός μωρού – Τι αποκάλυψε μελέτη

Η 2η πιο συχνή λοίμωξη που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους-Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία

Πολεοδομίες: Τι προτείνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ

Ενισχύεται το πρόγραμμα πρόσληψης άνεργων ΑμΕΑ σε ΟΤΑ – Στα 13.500 ευρώ η ανώτατη επιχορήγηση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Συμβουλές από dating coach: Μην κάνετε ποτέ αυτές τις τρεις ερωτήσεις στο πρώτο ραντεβού
περισσότερα
21:18 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Πέρασε στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη η «Εφημερίδα των Συντακτών»

Στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη πέρασε η «Εφημερίδα των Συντακτών» καθώς σύμφωνα με ανακοίνω...
20:58 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Grand Hotel: Τι θα δούμε στο αποψινό πρώτο επεισόδιο του β’ κύκλου

Το Grand Hotel ανοίγει ξανά τις πόρτες του για το κοινό απόψε στις 21:00. Η επιτυχημένη καθημε...
20:45 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Άγιος Έρωτας: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες που προδίδουν τις εξελίξεις-σοκ

Οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια του «Άγιου έρωτα» είναι συγκλονιστικές, με συνταρακτικά γεγονότ...
20:10 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

«Να με λες μαμά» – Μαρία Κίτσου: Πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους για την παιδική κακοποίηση

Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Το «Να με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος