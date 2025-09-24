Συνελήφθησαν δύο διακινητές στη Λέρο – Μετέφεραν 30 πρόσφυγες και μετανάστες

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

λιμενικό

Δύο διακινητές, υπήκοοι Αζερμπαϊτζάν, συνελήφθησαν από τη Λιμενική Αρχή Λέρου, έπειτα από καταδίωξη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διακίνηση, έκθεση ζωής σε κίνδυνο και απείθεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πριν από την σύλληψή τους είχαν αποβιβάσει στο Φαρμακονήσι 30 πρόσφυγες και μετανάστες (18 άνδρες, 8 γυναίκες και 4 ανήλικους).

Μία 15χρονη που έχρηζε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Λέρου συνοδεία του πατέρα της, ενώ μία 42χρονη (υπήκοος Αφγανιστάν) βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Της έγινε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) από στρατεύσιμο ιατρό του Φαρμακονησίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λέρου όπου διασωληνώθηκε και διακομίστηκε αεροπορικώς στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».

Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, η γυναίκα έπεσε εντός του σκάφους και χτύπησε στο κεφάλι, λόγω της μεγάλης ταχύτητας του ταχύπλοου. Επιπλέον δήλωσαν ότι κατά την αποβίβασή τους, όλοι οι αλλοδαποί σπρώχτηκαν βιαίως για να αποβιβαστούν γρήγορα.

