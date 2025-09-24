Τραμπ: Παρουσίασε σχέδιο 21 σημείων για ειρήνευση στην Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων – Τι υποσχέθηκε για την Δυτική Όχθη

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ ΟΗΕ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι “αισιόδοξες… ακόμη και σίγουρες ότι τις επόμενες ημέρες θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε κάποιου είδους πρόοδο” στις προσπάθειες να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα και να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται εκεί από τους τρομοκράτες υπό την ηγεσία της Χαμάς, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη.

Ο Γουίτκοφ είπε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάστηκε σε ορισμένους ηγέτες την Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είπε ακόμα ότι ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει την Δυτική Όχθη.

Νωρίτερα την Τετάρτη, το Politico ανέφερε ότι ο Τραμπ ήταν “σταθερός” στο θέμα, δεσμευόμενος ότι δεν θα επιτραπεί στο Ισραήλ να απορροφήσει τη Δυτική Όχθη. Μια άλλη πηγή σημείωσε, ωστόσο, ότι παρά τη διαβεβαίωση του Τραμπ, μια κατάπαυση του πυρός για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα “δεν ήταν πουθενά κοντά στην υλοποίηση”.

Δύο άλλες πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ και η ομάδα του παρουσίασαν ένα επίσημο έγγραφο που περιγράφει το σχέδιο της κυβέρνησης για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο περιλαμβάνει τη δέσμευση να αποτραπεί η προσάρτηση μαζί με περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και ασφάλειας για τη μεταπολεμική περίοδο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες νύχτες αϋπνίας επιταχύνουν την άνοια – Τι αναφέρουν μελέτες;

Στο «κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο Καρπάθου

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 20ΠΔΑ/2024 για θέσεις στελεχών στον ΟΑΣΠ: Μπείτε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η...

Μετεκπαίδευση για 515 εργαζόμενους ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού – Από σήμερα οι αιτήσεις

Αυτά είναι τα νέα χαρακτηριστικά που έρχονται στα Samsung Galaxy με το One UI 8.5

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:19 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Γιατί η «στροφή» του Τραμπ στον πόλεμο της Ουκρανίας δεν αρκεί για να νικήσει το Κίεβο – Τι χρειάζεται για να αλλάξει η κατάσταση στο πεδίο της μάχης

Ενώ κάποτε πίεζε την Ουκρανία να δεχτεί οποιαδήποτε συμφωνία ή να διακινδυνεύσει να χάσει ακόμ...
22:48 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Παραλίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο της Νίκαιας – Αεροσκάφος παραλίγο να προσγειωθεί πάνω σε άλλο που τροχοδρομούσε

Ανατριχιαστικά πλάνα δείχνουν πώς ένα αεροπλάνο στην Γαλλία, βρέθηκε σε απόσταση μόλις μερικών...
21:44 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Δύο κρατούμενοι νεκροί από τα πυρά σε γραφείο του ICE στο Ντάλας – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Δύο κρατούμενοι σκοτώθηκαν, στις ΗΠΑ, και ένα άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά το περ...
21:11 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Μακρόν: «Δεν θα ανοίξουμε πυρ» απέναντι στις ρωσικές προκλήσεις – «Χρειάζεται πιο δυναμική αντίδραση από τις χώρες του NATO»

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στην Γαλλία, δήλωσε σήμερα ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει «να εντ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος