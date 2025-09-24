Τραμπ: Παρουσίασε σχέδιο 21 σημείων για ειρήνευση στην Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων – Τι υποσχέθηκε για την Δυτική Όχθη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι “αισιόδοξες… ακόμη και σίγουρες ότι τις επόμενες ημέρες θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε κάποιου είδους πρόοδο” στις προσπάθειες να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα και να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται εκεί από τους τρομοκράτες υπό την ηγεσία της Χαμάς, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη.

Ο Γουίτκοφ είπε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάστηκε σε ορισμένους ηγέτες την Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είπε ακόμα ότι ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει την Δυτική Όχθη.

Νωρίτερα την Τετάρτη, το Politico ανέφερε ότι ο Τραμπ ήταν “σταθερός” στο θέμα, δεσμευόμενος ότι δεν θα επιτραπεί στο Ισραήλ να απορροφήσει τη Δυτική Όχθη. Μια άλλη πηγή σημείωσε, ωστόσο, ότι παρά τη διαβεβαίωση του Τραμπ, μια κατάπαυση του πυρός για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα “δεν ήταν πουθενά κοντά στην υλοποίηση”.

Δύο άλλες πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ και η ομάδα του παρουσίασαν ένα επίσημο έγγραφο που περιγράφει το σχέδιο της κυβέρνησης για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο περιλαμβάνει τη δέσμευση να αποτραπεί η προσάρτηση μαζί με περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και ασφάλειας για τη μεταπολεμική περίοδο.