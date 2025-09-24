Politico: Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
Πηγή: ΕΡΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σε Άραβες ηγέτες ότι δεν θα αφήσει το Ισραήλ να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως μεταδίδει το Politico, επικαλούμενο έξι πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν κατηγορηματικός στο θέμα αυτό, κατά τη συνάντηση που είχε με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είπαν δύο από τα πρόσωπα που μίλησαν στο Politico.

Δύο άλλες πηγές ανέφεραν ότι η αμερικανική ομάδα παρουσίασε το σχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, που περιλάμβανε και την υπόσχεση ότι δεν θα προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη.

