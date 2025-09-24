Γαλλία: Παραλίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο της Νίκαιας – Αεροσκάφος παραλίγο να προσγειωθεί πάνω σε άλλο που τροχοδρομούσε

Ανατριχιαστικά πλάνα δείχνουν πώς ένα αεροπλάνο στην Γαλλία, βρέθηκε σε απόσταση μόλις μερικών μέτρων πριν από την τραγωδία, όταν ένα άλλο αεροσκάφος πέταξε ακριβώς από πάνω του κατά την διάρκεια της προσγείωσης, την οποία ο πιλότος ματαίωσε την τελευταία στιγμή, βάζοντας στο «φουλ» τις μηχανές.

Μια αναπαράσταση από τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar δείχνει πώς το εισερχόμενο στο αεροδρόμιο αεροσκάφος της Nouvelair παραλίγο να προσγειωθεί επάνω στο ακινητοποιημένο αεροπλάνο της easyJet, στο αεροδρόμιο της Cote d’Azur, πριν ματαιώσει την προσγείωση.

Ένα ξεχωριστό βίντεο δείχνει πώς το αεροπλάνο της Nouvelair που κατέβαινε, αναγκάστηκε να ματαιώσει την προσγείωση, καθώς τα δύο αεροσκάφη ήρθαν σε απόσταση μόλις τριών μέτρων.

Κάθε αεροπλάνο μετέφερε περίπου 150 επιβάτες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το αεροπλάνο της easyJet βρισκόταν μόλις δευτερόλεπτα πριν από την απογείωση τη στιγμή του περιστατικού, το οποίο εκτυλίχθηκε, επειδή το αεροπλάνο της Novelair προσπάθησε να προσγειωθεί σε λάθος διάδρομο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι επιβάτες που επέβαιναν στο airbus περιέγραψαν ότι άκουσαν έναν δυνατό βρυχηθμό καθώς περίμεναν στις θέσεις τους για να αναχωρήσουν. Ο θόρυβος προερχόταν από το επερχόμενο αεροσκάφος της Nouvelair – το οποίο έφτασε στα τρία μέτρα πάνω από το αεροπλάνο της easyJet κι σε εκείνο το σημείο έκανε την προσγείωση απογείωση.

Ένας επιβάτης ονόματι Sacha, ο οποίος επέβαινε στο αεροσκάφος της easyJet, δήλωσε στην τοπική εφημερίδα Nice Matin: “Ακούσαμε έναν τεράστιο θόρυβο στην καμπίνα και αισθανθήκαμε έντονες δονήσεις. Το αεροπλάνο της Nouvelair πέρασε από πάνω μας, σε απόσταση περίπου τριών μέτρων σύμφωνα με τους πιλότους”.

Ένα ζευγάρι που επέβαινε στην πτήση της Nouvelair, το οποίο δήλωσε ότι “παραλίγο να πεθάνει”, περιέγραψε λεπτομερώς το τρομακτικό παρ’ ολίγον ατύχημα σε ένα δραματικό βίντεο που μοιράστηκε στην κοινωνική πλατφόρμα TikTok.

Περιγράφουν πώς ο πιλότος έσπρωξε ξαφνικά τα ωστήρια στο “τέρμα” λίγα δευτερόλεπτα πριν από την προσγείωση, με τους επιβάτες να φοβούνται για τη ζωή τους. ‘Το τελευταίο δευτερόλεπτο, ο πιλότος του Nouvelair κάνει μια στροφή: πατάει τους κινητήρες μέχρι τέρμα και το αεροπλάνο επιστρέφει στον ουρανό σαν σε βιντεοπαιχνίδι. Οι άνθρωποι στο αεροπλάνο; Κραυγές, πανικός, κρύος ιδρώτας”, δήλωσε το ζευγάρι.

‘Ηθικό δίδαγμα της ιστορίας; Μια ήσυχη πτήση μπορεί να μετατραπεί σε επεισόδιο του Man vs Destiny μέσα σε δύο δευτερόλεπτα. Ευτυχώς, χθες το βράδυ, ο πιλότος ήταν αυτός που έσωσε το παιχνίδι’, πρόσθεσαν.

Ο Érard, 29 ετών, επιβάτης της πτήσης της easyJet, δήλωσε στην εφημερίδα Le Figaro ότι ο κυβερνήτης βρισκόταν σε “εμφανή κατάσταση σοκ” όταν έφυγε από το θάλαμο διακυβέρνησης.

‘Είδαμε τον κυβερνήτη να φεύγει από το πιλοτήριο. Έκλαιγε και τα χέρια του έτρεμαν. Μας είπε: ‘Αποφύγαμε τη συντριβή’, λέγοντας ότι ήταν μια μικρή απόσταση τριών μέτρων ανάμεσα στα δύο αεροπλάνα. Πολλοί άνθρωποι άρχισαν να κλαίνε. Πρόσθεσε ότι δεν ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει την πτήση”.