«The Mandalorian and Grogu»: Διχασμένοι οι θαυμαστές του Star Wars μετά το τρέιλερ της ταινίας – «Μοιάζει με ακριβό επεισόδιο τηλεοπτικής σειράς»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

The Mandalorian and Grogu

Η Disney κυκλοφορεί την πρώτη της ταινία Star Wars από το 2019 – αλλά οι λάτρεις του σύμπαντος του Τζορτζ Λούκας διχάστηκαν μετά το πρώτο τρέιλερ.

Έπειτα από τρεις επιτυχημένες σεζόν της σειράς «The Mandalorian» ο Πέδρο Πασκάλ επιστρέφει σε μια κινηματογραφική συνέχεια με τίτλο «The Mandalorian and Grogu».

Η ταινία διαδραματίζεται μετά τα γεγονότα της ταινίας «Star Wars – Episode 6: Return of the Jedi» του 1983 και ακολουθεί τον χαρακτήρα του Πασκάλ μετά τη στρατολόγησή του από την Καινούρια Δημοκρατία (New Republic) για να εξαλείψει τα τελευταία απομεινάρια της κακής Αυτοκρατορίας.

Η σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας είναι του Τζον Φαβρό, ο οποίος είχε εργαστεί και στο παρελθόν στην τηλεοπτική σειρά. «Μου αρέσει να αφηγούμαι ιστορίες που διαδραματίζονται στον πλούσιο κόσμο που δημιούργησε ο Τζορτζ Λούκας» είπε όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η ταινία, σύμφωνα με το Variety.

Δείτε το τρέιλερ

Οι αντιδράσεις

Αν και η ταινία περιλαμβάνει όλες τις τυπικές στιγμές που θεωρούνται αναμενόμενες από το σύμπαν του «Star Wars», δεν ενθουσιάστηκαν όλοι οι θαυμαστές με αυτό που είδαν στο σύντομο τρέιλερ, παραπονούμενοι ότι θυμίζει περισσότερο τηλεοπτική σειρά.

«Φαίνεται ότι η ταινία “The Mandalorian and Grogu” απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά ηλικίας πέντε έως 12 ετών, που είναι μια αγορά δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι το Ewok Adventures της γενιάς Άλφα» σχολίασε δυσαρεστημένος θαυμαστής.

«Γιατί η πρώτη ταινία του Star Wars που επέστρεψε στους κινηματογράφους, είναι το “The Mandalorian and Grogu”; Όπως το “Rise of Skywalker” ήταν μια πλήρης αποτυχία, αλλά τουλάχιστον έμοιαζε με ταινία» σημειώνεται σε άλλο σχόλιο.

«Αυτό θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό, αλλά πραγματικά δείχνει πόσο πολύ η Disney έχει υποβαθμίσει το σήμα κατατεθέν της, ώστε η πρώτη ταινία Star Wars μετά από επτά χρόνια να μοιάζει απλώς με πιο ακριβό επεισόδιο τηλεοπτικής σειράς από κάθε άποψη» σημειώνει θαυμαστή της κινηματογραφικής σειράς.

«Ο ενθουσιασμός μου έχει μειωθεί αφού το είδα αυτό. Μου άρεσαν και οι τρεις σεζόν του Mandalorian, αλλά αυτή δεν μοιάζει με κανονική ταινία» πρόσθεσε απογοητευμένος θαυμαστής.

Άλλοι ήταν πιο αισιόδοξοι για το τρέιλερ εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για την επιστροφή του Star Wars στον κινηματογράφο για πρώτη φορά από την ταινία Rise of Skywalker του 2019.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες νύχτες αϋπνίας επιταχύνουν την άνοια – Τι αναφέρουν μελέτες;

Στο «κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο Καρπάθου

ΚΥΑ για την επιδότηση ενοικίου: Η διαδικασία, οι εξαιρέσεις και ο «κόφτης» των ανείσπρακτων ενοικίων

Έρχονται 10.000 εργάτες γης – Πάνω από 100.000 μετακλήσεις ξένων εργατών για το 2026

https://www.foxreport.gr/articles/mystiriodis-fakelos-tou-protou-proedrou-tis-tsechoslovakias-anoichthike-ti-emperiechei/66...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το χρυσόψαρο στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:56 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Γιατί ρε πατέρα: Ο Μιχαήλος είναι αποφασισμένος να μάθει την αλήθεια- Τι θα δούμε στο 2ο επεισόδιο

Η συνέχεια της πιο απρόβλεπτης κωμωδίας μυστηρίου “Γιατί ρε πατέρα” έρχεται στις ο...
19:34 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Η Ηρώ Μουκίου έδωσε spoiler για τον «Άγιο Έρωτα»: «Η Σμαρώ θα συγκρουστεί μετωπικά με τον Μαρκόπουλο»

Η Ηρώ Μουκίου, η γλυκιά και δίκαιη Σμαρώ, βρέθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και έκανε αποκ...
19:10 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η καθηλωτική επιστροφή απόψε στις 21:00 – Δείτε αποσπάσματα επεισοδίου

«Άγιος έρωτας», πρεμιέρα απόψε στις 21:00 με διπλό, συγκλονιστικό επεισόδιο. Ο πρώτος κύκλος έ...
17:13 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Grand Hotel: Η Αλίκη είναι αποφασισμένη να δώσει τέλος στη ζωή της- Καθηλωτικό διπλό επεισόδιο απόψε

Συγκλονιστική η συνέχεια της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1 και μ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος