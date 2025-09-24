«The Mandalorian and Grogu»: Διχασμένοι οι θαυμαστές του Star Wars μετά το τρέιλερ της ταινίας – «Μοιάζει με ακριβό επεισόδιο τηλεοπτικής σειράς»

Η Disney κυκλοφορεί την πρώτη της ταινία Star Wars από το 2019 – αλλά οι λάτρεις του σύμπαντος του Τζορτζ Λούκας διχάστηκαν μετά το πρώτο τρέιλερ.

Έπειτα από τρεις επιτυχημένες σεζόν της σειράς «The Mandalorian» ο Πέδρο Πασκάλ επιστρέφει σε μια κινηματογραφική συνέχεια με τίτλο «The Mandalorian and Grogu».

Η ταινία διαδραματίζεται μετά τα γεγονότα της ταινίας «Star Wars – Episode 6: Return of the Jedi» του 1983 και ακολουθεί τον χαρακτήρα του Πασκάλ μετά τη στρατολόγησή του από την Καινούρια Δημοκρατία (New Republic) για να εξαλείψει τα τελευταία απομεινάρια της κακής Αυτοκρατορίας.

Η σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας είναι του Τζον Φαβρό, ο οποίος είχε εργαστεί και στο παρελθόν στην τηλεοπτική σειρά. «Μου αρέσει να αφηγούμαι ιστορίες που διαδραματίζονται στον πλούσιο κόσμο που δημιούργησε ο Τζορτζ Λούκας» είπε όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η ταινία, σύμφωνα με το Variety.

Δείτε το τρέιλερ

Οι αντιδράσεις

Αν και η ταινία περιλαμβάνει όλες τις τυπικές στιγμές που θεωρούνται αναμενόμενες από το σύμπαν του «Star Wars», δεν ενθουσιάστηκαν όλοι οι θαυμαστές με αυτό που είδαν στο σύντομο τρέιλερ, παραπονούμενοι ότι θυμίζει περισσότερο τηλεοπτική σειρά.

«Φαίνεται ότι η ταινία “The Mandalorian and Grogu” απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά ηλικίας πέντε έως 12 ετών, που είναι μια αγορά δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι το Ewok Adventures της γενιάς Άλφα» σχολίασε δυσαρεστημένος θαυμαστής.

«Γιατί η πρώτη ταινία του Star Wars που επέστρεψε στους κινηματογράφους, είναι το “The Mandalorian and Grogu”; Όπως το “Rise of Skywalker” ήταν μια πλήρης αποτυχία, αλλά τουλάχιστον έμοιαζε με ταινία» σημειώνεται σε άλλο σχόλιο.

«Αυτό θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό, αλλά πραγματικά δείχνει πόσο πολύ η Disney έχει υποβαθμίσει το σήμα κατατεθέν της, ώστε η πρώτη ταινία Star Wars μετά από επτά χρόνια να μοιάζει απλώς με πιο ακριβό επεισόδιο τηλεοπτικής σειράς από κάθε άποψη» σημειώνει θαυμαστή της κινηματογραφικής σειράς.

«Ο ενθουσιασμός μου έχει μειωθεί αφού το είδα αυτό. Μου άρεσαν και οι τρεις σεζόν του Mandalorian, αλλά αυτή δεν μοιάζει με κανονική ταινία» πρόσθεσε απογοητευμένος θαυμαστής.

Άλλοι ήταν πιο αισιόδοξοι για το τρέιλερ εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για την επιστροφή του Star Wars στον κινηματογράφο για πρώτη φορά από την ταινία Rise of Skywalker του 2019.