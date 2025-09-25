ΗΠΑ: Ο Τραμπ έβγαλε τη φωτογραφία του Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο και έβαλε στη θέση του ένα… στιλό

Σε μια πρωτοφανή κίνηση αποκαλύφθηκε ότι προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, που ξήλωσε το πορτραίτο του Τζο Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται σε σχετικό βίντεο ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει… αφαιρέσει το προτραίτο του 46ου έχοντάς το αντικαταστήσει με ένα στιλό.

Σημειώνεται πως τα πορτρέτα των προέδρων, βρίσκονται στον Διάδρομο των Προέδρων, ο οποίος είναι στη δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Τη συζήτηση με το αυτόματο στιλό είχε ανοίξει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τους τελευταίους μήνες της θητείας του Τζο Μπάιντεν.

Ξεκινώντας από την παρατήρηση ότι οι υπογραφές του Μπάιντεν σε διατάγματα και νόμους ήταν όλες πανομοιότυπες, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ… ειρωνευόταν τον προκάτοχό του και έλεγε ότι οι υπογραφές μπαίνουν με αυτόματο στιλό.

Δείτε βίντεο από στέλεχος του Λευκού Οίκου:

Σε άλλο βίντεο, ο Τραμπ επιθεωρεί τις σχετικές εργασίες…

