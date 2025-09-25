Google: Το 90% των εργαζομένων στην τεχνολογία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία του

Η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων στον κλάδο της τεχνολογίας χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (AI) στη δουλειά της, σύμφωνα με νέα μελέτη της Google. Η έρευνα, που διενεργήθηκε από το ερευνητικό τμήμα DORA και βασίστηκε σε 5.000 απαντήσεις επαγγελματιών από όλο τον κόσμο, έδειξε ότι το 90% των συμμετεχόντων αξιοποιεί ήδη την AI στην καθημερινή του εργασία, σημειώνοντας αύξηση 14% σε σχέση με πέρυσι.

Τα αποτελέσματα έρχονται σε μια περίοδο όπου η εξάπλωση της AI δημιουργεί ταυτόχρονα ανησυχία, ενθουσιασμό και ελπίδες για το μέλλον των θέσεων εργασίας και της οικονομίας. Ο CEO της Anthropic, Dario Amodei, είχε δηλώσει τον Μάιο ότι η AI ενδέχεται να αυξήσει την ανεργία, αν και άλλοι ειδικοί προσπάθησαν να μετριάσουν αυτές τις προβλέψεις. Παράλληλα, στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι μηχανικοί λογισμικού δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, κάτι που συνδέεται με το κύμα απολύσεων στον τεχνολογικό τομέα.

Η Google, όπως και πολλές άλλες εταιρείες, επενδύει δυναμικά στη μετάβαση στην ανάπτυξη λογισμικού με τη βοήθεια της AI. Ήδη προσφέρει εργαλεία —από δωρεάν έως 45 δολάρια τον μήνα— που διευκολύνουν τη συγγραφή κώδικα και την ανάπτυξη «agents» για την αυτοματοποίηση εργασιών. Ωστόσο, αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό όχι μόνο από κολοσσούς όπως η Microsoft, η OpenAI και η Anthropic, αλλά και από startups όπως η Replit και η Anysphere, οι οποίες βλέπουν τις αποτιμήσεις τους να εκτοξεύονται.

Ο Ryan J. Salva, υπεύθυνος για εργαλεία κώδικα της Google όπως το Gemini Code Assist, τόνισε ότι η «συντριπτική πλειονότητα» των ομάδων της εταιρείας χρησιμοποιεί AI. Όπως εξήγησε, η τεχνολογία έχει ενσωματωθεί σε κάθε στάδιο, από την τεκμηρίωση μέχρι τους επεξεργαστές κώδικα. «Αν είσαι μηχανικός στη Google, είναι αναπόφευκτο να χρησιμοποιείς AI στην καθημερινή σου εργασία», δήλωσε στο CNN.

Ωστόσο, η εκτεταμένη χρήση της AI δεν σημαίνει ότι όλοι την εμπιστεύονται στον ίδιο βαθμό. Σύμφωνα με την έρευνα:

Το 46% είπε ότι «κάπως» εμπιστεύεται την ποιότητα του AI-generated κώδικα.

Το 23% απάντησε ότι το εμπιστεύεται «λίγο».

Μόνο το 20% δήλωσε ότι το εμπιστεύεται «πολύ».

Το 31% ανέφερε ότι η AI «βελτίωσε ελαφρώς» την ποιότητα του κώδικα.

Το 30% είπε ότι «δεν είχε καμία επίδραση».

Παρά την ταχεία εξάπλωση, ο Salva πιστεύει ότι υπάρχουν κρίσιμα σημεία στην ανάπτυξη λογισμικού που δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Όπως υπογράμμισε, η AI θα περιοριστεί κυρίως στο να αναλαμβάνει τα πιο βαρετά και επαναλαμβανόμενα κομμάτια της δουλειάς. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι μέρος της αυξανόμενης χρήσης προέρχεται και από τον ενθουσιασμό και τη μόδα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την τεχνολογία.