Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών: Οι δικαιούχοι, τα δικαιολογητικά, και τι ισχύει για αδέρφια ή οικογένειες με χαμηλό εισόδημα

Άνοιξε χθες, 24 Σεπτεμβρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 2 Οκτωβρίου, ώρα 14:00, ενώ αφορά φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Για πρώτη φορά, η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις: Η πρώτη αφορά τους φοιτητές που εισήχθησαν με τις Πανελλήνιες του Ιουνίου, ενώ η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί αργότερα, για όσους συμμετείχαν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθώς και για φοιτητές κυπριακής καταγωγής.

Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι οι μετεγγραφές να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν εγκαίρως στα νέα τμήματα.

Ποιοι φοιτητές δικαιούνται μετεγγραφή

Δικαίωμα αίτησης έχουν:

Φοιτητές που επικαλούνται μοριοδοτούμενους κοινωνικούς ή οικονομικούς λόγους.

Αδέλφια που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις.

Όσοι εισήχθησαν με το ειδικό ποσοστό 5% λόγω σοβαρών παθήσεων.

Φοιτητές που ανήκουν στη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης.

Τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας ή στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων/Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα εν ώρα καθήκοντος.

Διαδικασία και δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας transfer.it.minedu.gov.gr. Για την είσοδο απαιτούνται τα στοιχεία φοιτητή που έχει εκδώσει η Γραμματεία του Τμήματος, καθώς και ΑΦΜ για την ταυτοποίηση οικογενειακής κατάστασης.

Ανάλογα με την κατηγορία μετεγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έγγραφα υγείας, βεβαιώσεις σπουδών αδελφών).

Τα αποτελέσματα αναμένονται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας, με στόχο να μη χαθεί το εξάμηνο για όσους αλλάξουν τμήμα ή πόλη.

10+1 πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών

1. Ποιες κατηγορίες φοιτητών δικαιούνται μετεγγραφή

Οι δύο βασικές κατηγορίες είναι:

Οι φοιτητές που μοριοδοτούνται βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (σε ποσοστό 15% του συνολικού αριθμού εισακτέων).

Οι φοιτητές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών σε Α.Ε.Ι.-Α.Ε.Α.-Α.Σ.Ε.Ι.-Σ.Σ.Α.Σ. -Α.Σ.Σ.Υ. (καθ’ υπέρβαση του 15%).

(Σημ: Εφόσον υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ Τμημάτων Προέλευσης και Προορισμού και συγκεντρώνονται τα μόρια της βάσης μετεγγραφής)

2. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση μετεγγραφής παράλληλα και για τις δύο βασικές κατηγορίες;

Όχι, η αίτηση υποβάλλεται είτε για την κατηγορία της μοριοδότησης βάσει οικονομικών/κοινωνικών κριτηρίων είτε για την κατηγορία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών.

3. Πόσα Τμήματα μπορούν να δηλωθούν για μετεγγραφή με βάση τα κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια;

Έως 2 αντίστοιχα Τμήματα διαφορετικών ΑΕΙ/ΑΕΑ, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας του Α.Ε.Ι.-Α.Ε.Α. πρώτης εγγραφής.

4. Πώς γίνεται η μοριοδότηση για την μετεγγραφή βάσει οικονομικών κριτηρίων;

Για κατά κεφαλήν εισόδημα:

έως 3.000€: 6 μόρια

από 3.000,01 έως 6.000€: 4 μόρια

από 6.000,01 έως 9.000€: 3 μόρια

από 9.000,01 έως 12.000€: 2 μόρια

5. Πώς γίνεται η μοριοδότηση για την μετεγγραφή βάσει κοινωνικών κριτηρίων;

3 μόρια για τρίτεκνους ή πολύτεκνους (+0,5 μόρια για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25, εξαιρουμένου του αιτούντος/ης).

3 ή 5 μόρια εάν ο αιτών/η αιτούσα είναι ορφανός/ή από τον έναν γονέα ή αντίστοιχα και από τους δύο γονείς.

2 μόρια εάν ο αιτών/η αιτούσα είναι τέκνο άγαμου γονέα.

2 μόρια για κάθε μέλος οικογένειας με αναπηρία ≥67%.

6. Μπορούν φοιτητές επαναληπτικών πανελλαδικών να μετεγγραφούν;

Ναι, σε ποσοστό 0,5%, επιπλέον του 15% που ισχύει για τους φοιτητές που μετεγγράφονται με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια (σε δεύτερο κύκλο αιτήσεων).

7. Μπορούν δύο αδέλφια να μετεγγραφούν από κοινού;

Ναι, σε αντίστοιχα Τμήματα, εκτός Αττικής & Θεσσαλονίκης, εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα στον τόπο φοίτησης του αδελφού ή στον τόπο μόνιμης διαμονής των γονέων.

8. Τι ισχύει για οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδημα;

Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι κάτω από 000€, τα αδέλφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού στην Περιφερειακή Ενότητα κατοικίας που διαμένουν τα ίδια ή οι γονείς τους ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

9. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες δικαιούχων μετεγγραφής;

Ναι, κατηγορίες που αφορούν:

Τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας

Τέκνα στρατιωτικών/αστυνομικών που χάθηκαν στην υπηρεσία

Άτομα με αναπηρία ≥67%

Δωρητές οργάνων

Κρατούμενους

Πολίτες Κυπριακής καταγωγής, Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

Κληρικούς

(Σημ: στις 2 τελευταίες κατηγορίες δεν γίνεται αίτηση στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΑΙΘΑ, αλλά υποβολή έγγραφης αίτησης).

10. Ποιοι δικαιούνται κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή;

Φοιτητές σε περιπτώσεις σοβαρών και τεκμηριωμένων εξαιρετικών περιπτώσεων ή επιγενόμενων περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης.

11. Μπορεί να υποβληθεί ένσταση κατά της απορριπτικής απόφασης;

Ναι, με «αίτηση θεραπείας» μέσα σε 30 ημέρες, αν υπάρχει προφανές σφάλμα που δεν οφείλεται στον αιτούντα.