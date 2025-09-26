Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω – Τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Πάνος Ρούτσι

«Δεν σταματάω, τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι, μετά την απόφαση της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας να εγκρίνει το αίτημα του για την άδεια εκταφής του γιου του, Ντένι, ο οποίος σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι αποφάσισε να συνεχίσει την απεργία πείνας, καθώς η εκταφή αφορά μόνο στην ταυτοποίηση της σορού, ενώ ο ίδιος ζητεί να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ο μηχανισμός θανάτου του γιου του.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούτσι.

«Δεν θα τυλίξετε σε μια κόλλα χαρτί τα θύματα του Εγκλήματος των Τεμπών και τις Οικογένειές τους. Ζητάμε να διαταχθεί πλήρης διερεύνηση, χωρίς άλλα παιχνίδια» τόνισε η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η εισαγγελική παραγγελία για την εκταφή

Σημειώνεται ότι με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε τα αιτήματα εκταφής του απεργού πείνας, ενώ αναμένεται να εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την πραγματοποίηση εξέτασης DNA στη σoρό του Ντένι Ρούτσι. Αιτήματα εκταφής των σορών των παιδιών τους που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, έχουν καταθέσει, επίσης, ο Παύλος Ασλανίδης για τον γιο του, Δημήτρη, καθώς και η Μαρία Καρυστιανού, για την κόρη της Μάρθη, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Μηνυτήρια αναφορά προς τον Πρόεδρο Εφετών Λάρισας κατέθεσε και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης με αίτημα την διενέργεια εκταφής και τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό της συζύγου του, Βασιλικής Χλώρου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιες φορές νιώθουμε ότι «πέφτουμε» από ύψος στον ύπνο; Γιατρός δίνει την εξήγηση

Παγκόσμια διάκριση για την Ελλάδα από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Νέα ενίσχυση στις 13 Περιφέρειες για προεντάξεις έργων

ΔΥΠΑ-ΕΛΓΟ: Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη διαχείριση ζωονόσων στην Θεσσαλ...

Κουραστήκατε από το 5G; Η Qualcomm λέει ότι το 6G θα είναι εδώ πριν το τέλος του κόσμου

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
22:55 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Ηγουμενίτσα: «Πήγα να τον βγάλω από τις ρόδες» λέει ο πατέρας του άτυχου 11χρονου – Ούρλιαζε η 58χρονη οδηγός όταν τον παρέσυρε

Μπροστά στα μάτια της μητέρας του, η οποία πάρκαρε το αυτοκίνητό της, και απέναντι από την επι...
22:40 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Αυλώνας: Τι είπε ο ιατροδικαστής για το 3χρονο που φέρεται να κακοποιήθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό – «Το τράβηξαν από τα μαλλιά, του τα είχαν ξεριζώσει» υποστηρίζει η γιαγιά του 

Σοκ προκαλεί η καταγγελία μητέρας που είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία, ιδιο...
21:57 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Αχαΐα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 88χρονος κολυμβητής που αναζητείτο στα Αραχωβίτικα – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 88χρονου κολυμβητή που αγνοούνταν στην...
21:40 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Οι καταγγελίες του Παύλου Ασλανίδη για τον Γιώργο Σταμάτη και η απάντηση της ΝΔ

Σε σοβαρές καταγγελίες κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σταμάτη, προχώρησε ο Πα...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος