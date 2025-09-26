Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω – Τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση»

«Δεν σταματάω, τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι, μετά την απόφαση της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας να εγκρίνει το αίτημα του για την άδεια εκταφής του γιου του, Ντένι, ο οποίος σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι αποφάσισε να συνεχίσει την απεργία πείνας, καθώς η εκταφή αφορά μόνο στην ταυτοποίηση της σορού, ενώ ο ίδιος ζητεί να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ο μηχανισμός θανάτου του γιου του.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούτσι.

«Δεν θα τυλίξετε σε μια κόλλα χαρτί τα θύματα του Εγκλήματος των Τεμπών και τις Οικογένειές τους. Ζητάμε να διαταχθεί πλήρης διερεύνηση, χωρίς άλλα παιχνίδια» τόνισε η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η εισαγγελική παραγγελία για την εκταφή

Σημειώνεται ότι με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε τα αιτήματα εκταφής του απεργού πείνας, ενώ αναμένεται να εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την πραγματοποίηση εξέτασης DNA στη σoρό του Ντένι Ρούτσι. Αιτήματα εκταφής των σορών των παιδιών τους που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, έχουν καταθέσει, επίσης, ο Παύλος Ασλανίδης για τον γιο του, Δημήτρη, καθώς και η Μαρία Καρυστιανού, για την κόρη της Μάρθη, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Μηνυτήρια αναφορά προς τον Πρόεδρο Εφετών Λάρισας κατέθεσε και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης με αίτημα την διενέργεια εκταφής και τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό της συζύγου του, Βασιλικής Χλώρου.